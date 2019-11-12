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鐵人三項／因宮廟帽獲捷安特贊助 伊登稱一連串巧合

2019-11-12 16:15聯合報 記者劉肇育／台北即時報導

挪威鐵人三項好手伊登獲得捷安特贊助合約。記者劉肇育／攝影
挪威鐵人三項好手伊登獲得捷安特贊助合約。記者劉肇育／攝影
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兩個月前在法國鐵人三項賽事中因戴著「埔鹽順澤宮帽」衝線奪冠，而在國內一夕爆紅的挪威好手伊登（Gustav Iden），在這次訪台期間還獲得台灣國際自行車大廠捷安特簽約贊助，讓他直呼從沒有想過會因為一頂帽子與台灣結緣，未來也希望在捷安特的協助下，一舉達到東京奧運摘金的目標。

以捷安特自行車聞名全球的巨大集團，在今天宣布自11月起開始贊助三鐵世界冠軍伊登，雙方也在今天進行簽約記者會，代表簽約的巨大集團行銷長劉素娟表示，巨大集團在三年前開始積極在全球參與三鐵運動的贊助，並在伊登於法國奪冠後一周雙方就開始洽談合作事宜。

劉素娟指出，其實早在伊登奪冠前，巨大集團就已經相當關注他，「不過也因為伊登那次戴著（埔鹽順澤宮）帽子衝線，戲份很重，確實加速了我們的合作，因為一名三鐵選手除了要有好的能力外，感染力也很重要，所以奪冠後一周我們就開始談合作事宜。」

挪威鐵人三項好手伊登（中）獲得捷安特贊助合約。記者劉肇育／攝影
挪威鐵人三項好手伊登（中）獲得捷安特贊助合約。記者劉肇育／攝影
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對於「因帽得福」，甚至成為台灣最高人氣的國外三鐵選手，伊登也直言是一連串的巧合促成，他指出在法國奪冠前，其實自己並未有任何贊助，「不過奪冠後陸續有很多贊助找上門，而我最後也選擇了來自台灣的捷安特，因為我認為捷安特代表著未來，希望未來能在他們協助下幫助我完成奧運奪金牌的夢想。」

而這次來台期間台灣民眾的熱情也讓伊登留下最深刻的印象，「我剛下飛機後就被接到彰化，一開始還想說不會有太多人來，沒想到當我到廟（順澤宮）時，居然有那麽多人在等我，這將成為我人生中最難忘的經驗。」

而接下來伊登也將以東京奧運奪金為目標繼續備戰，他強調在奧運奪牌一直都是他的人生目標，並透露在奧運結束後，不排除在後年來台參與Ironman 70.3 Taiwan賽事，讓國內支持者有機會欣賞他的比賽風采。

鐵人三項

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