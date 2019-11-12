ATP年終賽／結婚導致輸球？ 納達爾怒了

2019-11-12 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



納達爾年終賽首戰卻以2：6、4：6敗給尋求連霸的德國好手澤瑞夫。 美聯社 分享 facebook

以ATP年終賽頭號種子之姿亮相，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天凌晨的首戰卻以2：6、4：6敗給尋求連霸的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），吞下6度碰頭首敗，但他強調身體狀況沒問題，不會以此作為輸球理由。

「我腹部沒感覺任何不適，所以身體狀況不是藉口，唯一的理由是我今晚表現不夠好。」美網奪冠後只在拉沃盃和巴黎名人賽有出賽紀錄的納達爾說。

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美網後曾受手傷困擾的納達爾，ATP年終賽首戰不見霸氣身手，連續3局遭破發外，全場只有3記致勝球，卻出現13記非受迫性失誤，讓排第7種子的澤瑞夫只花1小時又24分鐘就迎接對戰首勝；納達爾分組後兩戰將碰希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和美網決賽對手梅德維夫（Daniil Medvedev），想取得分組前2晉級沒有太多退路。

「明白我的狀況不到百分百，移動、信心或擊球都不是最佳，我必須拿出最高昂的鬥志，但我沒做到位，兩天後我必須有更好表現。」有機會登上「年終球王」的納達爾自評。

賽後還發生一件插曲，有記者詢問納達爾，上月和愛情長跑多年的女友成婚，是否改變他的比賽？「誠實的說，你要問這問題嗎？這是個問題還是笑話？」納達爾動氣說，他和老婆希斯卡（Maria Francisca Perello）已經在一起15年，生活十分穩定，「這和有沒有戴冠軍戒一點關係也沒有。」

澤瑞夫首度從納達爾手中打下勝利，同組另場比賽也上演開胡戲碼，西西帕斯以7：6（7：5）、6：4力退梅德維夫，也是第6度碰頭首嘗勝利滋味。