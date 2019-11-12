射擊亞錦賽／15歲金利偉華奪銅 教練：天才型選手

2019-11-12 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



金利偉華（中）日前在卡達多哈舉辦的2019年亞洲射擊錦標賽，獲得一面銅牌。圖／教練李峰南提供 分享 facebook

今年才15歲的台東體中國三學生金利偉華，繼日前成為全運會男子射擊個人空氣手槍10公尺項目，史上最年輕金牌得主，日前更在卡達多哈舉辦的2019年亞洲射擊錦標賽，獲得青少年組銅牌。

金利偉華在資格賽射出581分晉級決賽，最後決賽以218.1分獲得第三名，為國家贏回一面銅牌。金利偉華的啟蒙教練李峰南今天上午受訪時，他異常欣喜表示，金利偉華這次在卡達多哈資格賽的成績581分超水準，因381分是奧運射擊前八強決賽成績，顯示國二才練射擊，就有如此成就的金利偉華是「天才型」，值得國家重點栽培。

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在卡達多哈舉辦的2019年亞洲射擊錦標賽11日傳捷報，就讀國立台東大學附設體育中學國中部三年級學生金利偉華，青少年男子10公尺空氣手槍在資格賽射出581分挺進決賽，決賽則以218.1分獲得第三名。

李峰南指出，具有原住民血統的金利偉華學射擊的時間，雖不到2年，但成績已直逼亞、奧運記錄，是台灣體壇的明日之星，偉華參加卡達多哈亞州射擊錦標賽的成績驚豔全場，若能拿到2020奧運席位將是世界上最年輕的奧運射擊選手，他也希望金利偉華再多磨練，成為英雄人物指日可待。