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登山／台灣第1次 陳鴻耀蘇立成攜手完攀希姆隆峰

2019-11-12 00:57中央社 台北11日電

台灣登山素人「苦花」陳鴻耀與蘇立成，上個月29日上午9時，成功登上標高7126公尺的希姆隆峰，也是台灣登山史上，首組完攀這座山峰的台灣組合。

現年44歲的陳鴻耀，一直很喜歡戶外運動，也因為愛釣苦花魚，因此有了「苦花」這個綽號。他和蘇立成因爬山而結緣，成為「換帖」好友，兩人自2014年後結伴進行海外攀登，未來兩人也有意挑戰海拔更高的山峰，因此選擇標高7126公尺的希姆隆峰做為前哨戰。

希姆隆峰屬喜馬拉雅山脈，在台灣屬較冷門的高山，雖然高度只有7000多公尺，但山區風超大、溫度又低，因此「苦花」陳鴻耀透露，過往成功登頂的機率大約只有30%。

過去台灣沒人登頂，因此「苦花」與蘇立成只能靠著參考國外攀登隊的文獻，還有「想像力」做準備。也因是「素人」攀登隊，「苦花」坦言，會以希姆隆峰為目標，是經預算經費、休假天數、山脈高度以及攀登挑戰性等綜合因素考量後所做出的決定。

兩人在10月15日抵達加德滿都，26日抵達基地營後，接下來僅用短短4天就成功攻頂。「苦花」透露：「當時天氣與身體狀況很好，所以我們決定速戰速決。」他也開玩笑說，在基地營裡，其他攀登隊甚至用「快速反應部隊」來形容他和蘇立成。

成功攀上希姆隆峰後，陳鴻耀坦言一度懷疑自己是否真的站上頂峰，因為他真沒想過自己能和好友可以征服這座高峰，「另一方面，心裡還是很開心，畢竟我們是第1組完攀這座山峰的台灣人」。

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