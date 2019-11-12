登山／台灣第1次 陳鴻耀蘇立成攜手完攀希姆隆峰

2019-11-12 00:57 中央社 台北11日電



台灣登山素人「苦花」陳鴻耀與蘇立成，上個月29日上午9時，成功登上標高7126公尺的希姆隆峰，也是台灣登山史上，首組完攀這座山峰的台灣組合。

現年44歲的陳鴻耀，一直很喜歡戶外運動，也因為愛釣苦花魚，因此有了「苦花」這個綽號。他和蘇立成因爬山而結緣，成為「換帖」好友，兩人自2014年後結伴進行海外攀登，未來兩人也有意挑戰海拔更高的山峰，因此選擇標高7126公尺的希姆隆峰做為前哨戰。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

希姆隆峰屬喜馬拉雅山脈，在台灣屬較冷門的高山，雖然高度只有7000多公尺，但山區風超大、溫度又低，因此「苦花」陳鴻耀透露，過往成功登頂的機率大約只有30%。

過去台灣沒人登頂，因此「苦花」與蘇立成只能靠著參考國外攀登隊的文獻，還有「想像力」做準備。也因是「素人」攀登隊，「苦花」坦言，會以希姆隆峰為目標，是經預算經費、休假天數、山脈高度以及攀登挑戰性等綜合因素考量後所做出的決定。

兩人在10月15日抵達加德滿都，26日抵達基地營後，接下來僅用短短4天就成功攻頂。「苦花」透露：「當時天氣與身體狀況很好，所以我們決定速戰速決。」他也開玩笑說，在基地營裡，其他攀登隊甚至用「快速反應部隊」來形容他和蘇立成。

成功攀上希姆隆峰後，陳鴻耀坦言一度懷疑自己是否真的站上頂峰，因為他真沒想過自己能和好友可以征服這座高峰，「另一方面，心裡還是很開心，畢竟我們是第1組完攀這座山峰的台灣人」。