田徑／全中錦改寫多項大會紀錄 曾子盛拚亞青門票

2019-11-11 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



108年全國中等學校田徑錦標賽今天在花蓮圓滿落幕，其中三級跳的李允辰、男子1500公尺的曾子盛都打破高懸許久的大會紀錄，中華田徑協會副秘書長邱為榮表示，除了幾名選手達到世青、亞青參賽標準外，也有像是男子鏈球的雲林縣斗南高中兄弟檔沈又豪、沈智陞，女子400公尺跨欄也都有潛力新秀竄出。

來自台北市陽明高中國三的田徑好手曾子盛，在全中錦國中男子組800公尺與1500公尺雙破大會摘金，其中1500公尺更是打破官原順所保持的全中錦紀錄的4分06秒8，以4分05秒36寫下新猷。

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而官原順的紀錄也是全中錦史上第一個保持40年的紀錄，同時也是全中錦現存最後一個手動計時的紀錄，在曾子盛改寫紀錄後，也將全中錦紀錄全部進入電子計時時代。

曾子盛的教練翁竹毅表示，原本賽前就設定要挑戰紀錄，因此針對速度及耐力做加強，「子盛狀況不錯，有把訓練的發揮出來，接下來目標要拚800公尺達亞青標。」

除曾子盛外，台中市惠文高中的李允辰以15公尺72破大會摘金，打破由許茂獅所保有、高懸35年15公尺54的大會紀錄。