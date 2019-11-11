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射擊亞錦賽／青少年10公尺空氣手槍 15歲金利偉華奪銅

2019-11-11 21:09聯合報 記者毛琬婷／即時報導

在卡達多哈舉辦的2019年亞洲射擊錦標賽今天再傳捷報，來自台東的15歲射擊小將金利偉華今天在青少年男子10公尺空氣手槍在資格賽射出581分挺進決賽，最終奪下銅牌。

金利偉華國三才開始接觸射擊，至今射擊年資才短短2年多，今年全國運動會他才代表台東縣出征，在男子個人10公尺空氣手槍決賽，後來居上以總分236.5分奪金，摘下生涯首面全運會金牌。

挾著這股好狀態，金利偉華來到亞錦賽也有亮眼表現，他在青少年10公尺空氣手槍先在資格賽射出581分、排名第一晉級決賽，最終在決賽奪銅，金牌則由南韓選手摘下。

台灣15歲射擊小將金利偉華（右）在亞錦賽青少年男子10公尺空氣手槍奪銅。圖／中華...
台灣15歲射擊小將金利偉華（右）在亞錦賽青少年男子10公尺空氣手槍奪銅。圖／中華射擊協會提供
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