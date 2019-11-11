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海碩盃／蒂雅琴科高衩洋裝秀長腿 化身春天女神

2019-11-11 19:54聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

兩年前獲「最佳服裝獎」，俄羅斯29歲好手蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko），今晚以一襲平肩高衩洋裝秀長腿，化身春天女神優雅現身海碩女網選手之夜，成為鎂光燈焦點。

蒂雅琴科目前世界排名108名，2014年海碩單打封后，世界排名來到生涯最佳71。她2017年海碩盃就大秀傲人長腿，以一席土耳其藍連身短裙獲選最佳服裝，今年同樣盛裝出席，白底高衩花洋裝現身。

蒂雅琴科表示，這身洋裝是新購入，「今年生日時曾穿過一次，覺得很適合這裡，所以再穿一次。」

匈牙利26歲名將芭波絲（Timea Babos），甫結束的年終賽才與法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）奪冠，笑納年終賽三連霸。她2017年與荷拉薇可娃奪冠，去年起搭檔茉蘭登諾維奇。她生涯拿下澳網（2018）、法網（2019）兩座大滿貫賽雙打冠軍。

芭波絲2015年拿下海碩單打冠軍，生涯五座WTA冠軍有兩座在台灣收下，她以俐落西裝現身，一雙鉚釘羅馬鞋成焦點，「我還是走運動典雅風，這雙鞋是我最喜歡的。我在台灣還沒有輸過，希望能在這留下好成績。」

保加利亞托莫娃（Viktoriya Tomova），今晚特地穿白色系刺繡旗袍出席，她右手還刺上中文「勝」，象徵「勝利」，「因為海碩盃特別準備長旗袍，刺青是18歲刺的，也是我名字勝利的意思，期待明天有好表現。」

俄羅斯29歲好手蒂雅琴科高衩長洋裝秀長腿。記者季相儒／攝影
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保加利亞托莫娃精心準備旗袍亮相。記者林宋以情／攝影
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匈牙利26歲名將芭波絲。記者季相儒／攝影
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俄羅斯29歲好手蒂雅琴科高衩長洋裝秀長腿。記者季相儒／攝影
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海碩盃澳網羅斯

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