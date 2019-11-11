海碩盃／葛蘭喬安娜墨綠禮服驚豔 李亞軒小露性感
2019-11-11 19:35
聯合報 記者林宋以情
／台北即時報導
2019年台北海碩網球公開賽，11日晚間海碩傳統「選手之夜」，台將盛裝出席，稍早才迎來海碩會內賽首勝的李亞軒，身著復古長版風衣搭配西裝短褲，俐落中不失性感；18歲小將葛蘭喬安娜一席墨綠色露肩禮服，驚豔四座。
李亞軒稍早才7：6（11：9）、6：4，會內賽首輪擊敗世界272名日本選手松村千裕，海碩會內賽開胡，挺進16強。她選手之夜中西合璧，以中國風刺繡長版風衣，搭配西裝短褲和過膝長靴，小露性感。她笑說自己是「穿保暖的」，「外套是逛街路過新買的，不過化妝師昨天晚上滑Facebook才找到，靴子買四年來第二次穿。」
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18歲的葛蘭喬安娜難得穿上正式服裝，顯得害羞，她以一席墨綠色露肩禮服，身高177公分的她，再踏上5公分高金色刺繡高跟鞋，謀殺攝影師不少底片。
「為了海碩盃特地穿得正式，衣服是媽媽挑的，我也喜歡綠色。」不過難得正裝出席，葛蘭喬安娜頻問媒體會不會太誇張，直呼自己還是喜歡運動風，「第一次穿高跟鞋，走路都有點不穩。偶爾一次還可以。」
以白色削肩連身裙現身的徐竫雯，兩支大耳環可是有來頭，「耳環是凱貞姐（張凱貞）送的，今年她沒參加，我連她的份一起努力。」
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