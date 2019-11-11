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海碩盃／等了10年 李亞軒單打首勝開胡

2019-11-11 17:37聯合報 記者林宋以情／台北即時報導

24歲的李亞軒女單首輪開紅盤，挺進16強。圖／海碩整合行銷提供
24歲的李亞軒女單首輪開紅盤，挺進16強。圖／海碩整合行銷提供
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妹妹李亞芯稍早開紅盤，搶下會內賽門票，姊姊李亞軒不落人後，11日海碩女網會內賽單打首輪，7：6（11：9）、6：4擊敗世界272名日本選手松村千裕，拿下台北海碩女網會內賽首勝，挺進16強。

李亞軒2010年起開始拚戰海碩盃，去年會外賽單打首勝開胡，但無緣會內賽勝場，今年持外卡直闖會內賽，總算迎來首勝，「開賽心情還滿平靜的，後面才想到距離首勝越來越近，太想要一拍解決對手。主要還是要抱著纏鬥的決心。」

世界305名的李亞軒，開賽與松村千裕拉鋸，第12局化解3個盤末點，將比賽逼入搶七決勝，艱辛以11：9聽牌。次盤李亞軒4：0後遭對手追到4：3，盤末雙方互破，李亞軒穩穩6：4擒下首勝。

妹妹李亞芯首戰海碩單打就挺進會內賽，李亞軒除了恭喜妹妹，還不忘自嘲，「應該沒有人可以破我的紀錄，這是她努力得來的。」

世界272名日本選手松村千裕。圖／海碩整合行銷提供
世界272名日本選手松村千裕。圖／海碩整合行銷提供
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李亞軒今年在ITF捧回3冠3亞，其中日本京都更笑納單、雙打雙料冠軍，不過她自認本季流年不利，在ITF日本七尾站急性蕁麻疹，比賽又拉傷，自封「地域倒楣鬼」，「但心態能夠改變一切，面對不順遂一笑而過，總比想不開要好。」

李亞軒16強將迎戰28歲斯洛維尼亞好手，目前世界排名180名的塞彼洛娃（Jana Cepelova），計畫用耐心迎敵，往八強邁進。

李亞軒海碩盃

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