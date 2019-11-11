海碩盃／3年來首人 18歲李亞芯會外殺入會內賽

2019-11-11 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／台北即時報導



18歲的李亞芯擊敗德國女將塞庫麗可搶下會內賽門票。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

首闖WTA挑戰賽，我國18歲小將李亞芯，11日台北海碩網球公開賽單打會外賽，6：7（5：7）、7：6（7：5）、6：4，扳倒第三種子德國塞庫麗可（Sarah-Rebecca Sekulic），會外賽2連勝搶下會內賽門票，成為三年來首位會外賽挺進會內賽台將。

李亞芯是繼2016年的李珮琪後，相隔三年再度有台將自會外賽殺入會內賽。她昨日會外賽首戰僅花44分鐘，6：0、6：1力克日本34歲老將江藤奈緒子，今日面對世界排名444名的塞庫麗可，世界1107名的李亞芯上演輸一贏二逆轉勝戲碼，挺進會內賽。

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德國塞庫麗可。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

就讀國體大的李亞芯笑說，根本沒有預期會贏球，「有期待就會有壓力就會打不好，所以自己就是開心去打，享受比賽。」

李亞芯此役打出4：1開局，但隨後遭對手扳平，搶七讓出，但2、3盤力挽狂瀾，連趕兩盤拿下勝利，「不知道自己哪根筋不對，搶七太緊張輸掉。後兩盤也是都有3：1領先，還是被追平。」

李亞芯表示，自己最大致命傷就是心態問題，常常領先時都會被追上。她此役率先取得賽末點，儘管錯過前兩個，所幸決勝時刻頂住壓力，以正拍致勝球拍下勝利。