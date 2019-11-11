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足球／嚮往美國 蘇亞雷斯遲早來MLS

2019-11-11 17:40世界日報 體育新聞組／綜合報導

效力MLS西雅圖海灣人隊的洛代羅表示，巴薩球星蘇亞雷斯遲早會來MLS。 美聯社
效力MLS西雅圖海灣人隊的洛代羅表示，巴薩球星蘇亞雷斯遲早會來MLS。 美聯社
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近年來有愈來愈多歐洲足壇球星在生涯後期來美國發展，烏拉圭的前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）很有可能就會是下一人。他的同胞、效力MLS西雅圖海灣人隊的洛代羅（Nicolas Lodeiro）就表示，目前在西甲豪門巴塞隆納踢球的前鋒蘇亞雷斯，遲早會來MLS。

「蘇亞雷斯很想來美國，他總是問我有關大聯盟的事情，」洛代羅說，「當然，他現在在巴塞隆納很開心，因為在巴薩踢球一直是他的夢想，不過遲早他會來美國的，因為他對這裡非常感興趣。」

現年32歲，蘇亞雷斯與巴薩的合約將在2021年到期，之前曾有報導，蘇亞雷斯已向巴薩表示自己或許不會續約，並建議俱樂部可以開始物色替代人選，而巴薩也表示，如果有球隊報價合理，他們對蘇亞雷斯的轉會持開放態度。

蘇亞雷斯對美國感興趣並不是秘密，此前一直有傳言他會來美國踢球，洛代羅曾經在國家隊比賽時送給蘇亞雷斯一件海灣人隊球衣。

「當然我希望他能來西雅圖，」洛代羅說，「我覺得蘇亞雷斯來大聯盟只是時間問題。」

另有媒體報導，昔日英格蘭巨星貝克漢（David Beckham）所擁有的大聯盟新軍邁阿密隊有意引進蘇亞雷斯，邁阿密將於2020年開始征戰大聯盟。

大聯盟巴塞隆納

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