聯邦盃／澳洲球后吞兩敗 法國終結16年冠軍荒

2019-11-11 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



一人包辦聯邦盃決賽3點勝利，茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）成為法國隊終結16年冠軍荒的最大功臣。 美聯社 分享 facebook

一人包辦聯邦盃決賽3點勝利，茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）成為法國隊終結16年冠軍荒的最大功臣，決勝雙打和賈西亞（Caroline Garcia）聯手拍下澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）／史托瑟（Sam Stosur），在5點大戰中帶走最後金盃。

世界排名40的茉蘭登諾維奇，除打下第1點單打勝利，第3點單打纏戰到決勝盤「搶7」力退芭蒂，助法國取得點數「聽牌」優勢；第4點隊友帕蒙提耶（Pauline Parmentier）雖以4：6、5：7不敵湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），但茉蘭登諾維奇和賈西亞「關門」成功，以6：4、6：3粉碎地主留冠美夢。

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26歲的茉蘭登諾維奇形容，這座聯邦盃冠軍是她生涯最大勝利，「從孩提時代就是我的夢想，這是段很長的旅程。」她笑說，聯邦盃冠軍始終在自己的成就清單上，「能到澳洲，面對有世界第一領軍的強敵，然後打出這樣的比賽，決勝盤打到搶7，我其實還沒有真正意識到發生什麼事。能拿到這座獎盃，這是永難忘懷的時刻。」

澳洲上次奪冠已要回溯到1974年，這次離冠軍只差1勝，35歲老將史托瑟坦言很難接受結果，但這位前美網冠軍不打算以此作結，儘管同期選手多已退休，她不輕言高掛球鞋，「我還想再打好一會兒。」