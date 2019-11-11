ATP年終賽／首戰不敵汀恩 費德勒：不允許再吞敗

2019-11-11 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



ATP年終賽第一場就滑鐵盧，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）想從分組賽中出線，自己很明白處境，「從現在開始，這就是很正常的比賽，我再也不允許輸任何一場。」

ATP年終賽只有年度積分前8的菁英才能參賽，預賽8人分成兩組，單循環後取分組前2晉級4強，和其他單站輸球就出局的賽制略為不同，不過費德勒今天以兩個5：7敗給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）後，接續兩戰都要奪勝才有機會挺進下階段。

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38歲的瑞士傳奇說，現在比賽就像過去20年來每周習慣的模式，「所以從這角度來看，這不是什麼新鮮事。」

費德勒已6度在年終大賽登頂，但尋求第7冠起步不順，第一個發球局就遭破，全場24記致勝球雖優於汀恩，但22次非受迫性失誤也較高；他讚汀恩表現出色，「我有我的機會，但不覺得我有把握住或做到些什麼，可能就像第一場比賽，發球不如預期，發球局很早出現麻煩，這在比賽後段或許不會發生。」

儘管吞敗，費德勒仍獲得倫敦O2體育館球迷熱烈支持，他也感謝觀眾帶給他的能量，「這是場完美的賽事，很開心能在這出賽那麼多次，所以我能享受這些觀眾，很期待接下來兩場比賽。」

「瑞士特快車」分組第2戰將和義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini）交鋒，分組最終戰碰塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）。小約開幕戰碰貝雷帝尼打得強勢，只花63分鐘就以6：2、6：1快速闖關。

今天第2日賽程換「阿格西組」登場，台灣時間晚上10點由俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）碰希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），明天凌晨4點頭號種子「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）登場，首戰對手是德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。