泰拳／全國泰拳賽 陳禹希「越級打怪」奪冠

2019-11-10 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



第十屆全國泰拳大賽在百齡高中圓滿閉幕，台北格鬥館、榕城搏擊隊、武術格鬥學院獲得團體前三名，武術格鬥學院還獲精神總錦標；競爭最激烈的男子64公斤冠軍戰，陳禹希為了訓練更強的抗擊打力而報名自身可能的最重量級，最終力退對手奪冠。

陳禹希本屆「越級打怪」，而對手張家華為了贏還自費到泰國訓練了半年，開賽後幾無冷場，雙方攻守相當互有長短，可惜張家華因拉擂台欄繩3次被扣了1分，也因此分出勝負，本屆選手宣誓代表陳禹希拿下個人「最重」的冠軍。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

男子71公斤級冠軍賽由林勁成則以豐富經驗和全面技術占優，能在近身使出肘擊得點，又以頻頻攻擊取得三連霸拳王。

22歲的陳禹希已是國內參加國際賽經驗最豐富選手之一，多年出征泰拳、散打搏擊和K1累積了16勝9敗，其實他是高中因為打架輸了想要拜師學藝而踏進拳館，6年多來和格鬥運動為伍不覺苦，最喜愛的是泰拳，近期目標是明年的全民運和後年的世界運動會，或可順勢成為職業拳手。

174公分的陳禹希在國內打60公斤或更輕量級都有身材優勢，可是走出國際幾乎變為劣勢，所以要努力降體重參加54公斤比賽。而27歲的羅瑪莉是被老公教出興趣，台美混血的她在美就讀大學認識了老公，結婚後老公教她格鬥運動，學了3年更有興趣，老公正以「黑虎」封號活躍在國際擂台。