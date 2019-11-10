體操／李智凱體操營執教 林育信秀「娃娃音」
2019-11-10 21:27
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
2019華南銀行第二屆小小體操營活動，今日進入第2天課程，首度開放給一般民眾報名，50位名額早早秒殺，小朋友搶著體驗由林育信、李智凱、黃克強組成的教練團，帶來的國家級訓練。
小小體操營今年活動突破以往，首次採用公開報名制度，讓許多懷有體操夢的小朋友慕名而來。身為教練團之一的黃克強認為，跟小朋友互動的過程中，自己要非常有耐心，面對到第2天較無基礎的小朋友，也希望先透過體操基本動作，讓小朋友對體操認識，進而了解體操、愛上體操。
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身為總教練的林育信，兩天活動下來不時扮演小朋友開心果角色，屢屢用娃娃音成功打入小朋友心中。身兼國家隊教練重任，林育信透露，自己很享受在教小朋友的過程中，看到現在小朋友成長的環境都比以前好，讓他對臺灣體操充滿希望。
林育信也指出，世錦賽成隊的成績創下台灣體操新里程碑，奪下56年來首次成隊進軍奧運的資格，距離明年東京奧運開幕這9個月，會持續努力，目標達到6人滿團參加奧運，讓世界見識台灣體操的厲害。
華南銀行總經理張振芳同樣連2天支持小小體操營，他表示，主辦單位華南致力於推廣體育，期盼激發大眾對體操、對體育的熱愛，讓體操這項運動更加親民且普及化。小小體操營MVP則由第四小隊翁愷㚬拿下。
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