扯鈴／RedBull花式扯鈴賽 元老級好手不負眾望奪冠

2019-11-10 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



2019 Red Bull PAO一對一花式扯鈴大賽今日於台北體育館盛大開戰，本屆賽事頂尖扯鈴好手雲集，脫穎而出的16位好手，紛紛使出渾身解數，將融入音樂節拍及個人風格的熱血激鬥，最終由趙昱淞以乾淨俐落的精準作招，個人風格強烈的原創招式博得評審一致好評，成功拿下台灣至尊的殊榮。

奪冠的趙昱淞自國小練扯鈴至今，熱愛鑽研高難度動作，以技術派吸引目光，自第一屆Red Bull PAO扯鈴大賽參賽至今，可謂元老級扯鈴好手，終於在本屆Red Bull PAO不負眾望成功奪冠。

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趙昱淞透露自己準備了約兩個月時間，由於自己過往經常因為失誤掉鈴而失分，因此本次在準備階段重點放在把每個招式練好練穩。而評審在最後冠亞軍賽評分過程一致投給趙昱淞。

評審球魁説：「趙昱淞今天的表現只有兩個字：瀟灑，我從第一場比賽一路看來，一直覺得趙昱淞就是我心目中的冠軍，但每次比賽都會有一些小失誤，分數差一點點真的很可惜，今天整個穩住，鎮壓來勢洶洶的新秀。很恭喜他！」

第一次擔任評審的Maya也表示，從比賽可以看得出來，真的是台下十年功、台上十分鐘，所有扯鈴好手都竭盡所能的秀出實力，整場賽事節奏精采緊張，讓大家都看得大呼過癮。

已舉辦過三屆的Red Bull PAO成功引起台灣扯鈴圈風潮，本屆競爭相當激烈不僅有敗部復活的前屆選手捲土重來，出戰上屆晉級前八強的2名好手，以及在國際展露頭角的外卡選手紛紛出線，面對面一較高下，將傳統扯鈴技藝結合街舞對戰元素，展現原創扯鈴技巧與音樂互動，全然顛覆扯鈴印象，體驗視覺、聽覺等各感官的全面衝擊。