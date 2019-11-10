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海碩盃／李亞芯、李冠儀開胡 明搶會內賽門票

2019-11-10 18:49聯合報 記者林宋以情／即時報導

總獎金12.5萬美元（約台幣383.3萬元）的WTA挑戰賽2019台北海碩網球公開賽，今天起至17日台北小巨蛋點燃戰火，台將李亞芯、李冠儀，首日單打會外賽雙雙直落二擊敗對手，開出紅盤，明天力爭會內賽門票。

李亞芯面對日本34歲老將江藤奈緒子（Naoko Eto），僅花44分鐘，6：0、6：1迅速拿下勝利。李亞芯說：「上場前其實很緊張，只求平常心放開打，並且享受比賽氛圍。」她接下來的目標就是能再拿一勝，朝單打會內賽前進。

首度站上海碩盃舞台，17歲小將李冠儀首戰以兩個6：3擊敗德國選手潔芭葳（Jasmin Jebawy）。平時大多在青少年賽事征戰，李冠儀表示這回登上職業賽事的海碩盃感覺很正式，無論規模與水準都令她大開眼界。謝語倢、陳佩萱、卓宜萱、卓宜岑則是不敵對手，會外賽首輪止步。

2016台北海碩盃雙打冠軍扎拉米澤（Natela Dzalamidze），今以6：3、6：1擊敗皮拉珍卡（Sviatlana Pirazhenka）開出紅盤。扎拉米澤去年雙打決賽「超級搶十」不慎拉傷大腿，退賽「銀」恨，期間一度休養長達半年。重返小巨蛋，扎拉米澤說：「能夠再度站上職業舞台，『健康』是我最重要的目標。這也是我今年的第一場單打賽事，很開心也很滿意自己今天在場上的表現，期許接下來這週能有好的成績。

明日賽事10時登場，李亞芯先在會外賽力拼第三種子塞庫麗可（Sarah-Rebecca Sekulic），李冠儀將對決珊德絲（Storm Sanders），爭取前進會內賽門票。下午1時，李亞軒在會內賽迎戰日本選手松村千裕（Chihiro Muramatsu），目標帶著首勝迎接晚間的選手之夜。

海碩女網賽全程以發票代替門票，民眾只要捐贈「至少１張當期發票」（108年11-12月），即可換取手環門票入場觀賽，並可觀賞當日不限場次之所有賽事。

李亞芯搶下單打首勝。圖／海碩整合行銷提供
李亞芯搶下單打首勝。圖／海碩整合行銷提供
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去年雙打亞軍扎拉米澤（Natela Dzalamidze）會外賽搶先開胡。圖／海...
去年雙打亞軍扎拉米澤（Natela Dzalamidze）會外賽搶先開胡。圖／海碩整合行銷提供
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李冠儀海碩盃首勝入袋。圖／海碩整合行銷提供
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海碩盃李亞軒

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