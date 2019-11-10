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福州羽賽／不敵球王 周天成連兩年居亞

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福州羽賽／不敵球王 周天成連兩年居亞

2019-11-10 18:13聯合報 記者毛琬婷／即時報導

周天成苦戰三局落敗。 新華社
周天成苦戰三局落敗。 新華社
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去年福州公開賽男單決賽同樣對戰組合再度重演，台灣羽球「一哥」周天成今天迎戰日本「世界球王」桃田賢斗尋求本季第4冠，最終在超過1小時的三局大戰以15：21、21：17、18：21落敗，連兩年居亞也苦吞對戰7連敗，桃田賢斗則喜迎本季第10冠，追平「大馬拿督」李宗偉2010年單季狂掃10座冠軍的紀錄。

周天成本周首輪先從王子維手中打下「台灣內戰」勝利，連過4關、以一局未失之姿挺進最終輪，今天碰上日本球王桃田賢斗，過去雙方12度交手，小天以2勝10負戰績位居下風，且近期吞下6連敗。

去年雙方就在福州羽賽最終戰交手，當時周天成與桃田賢斗大戰三局落敗，屈居亞軍，小天從球王手中取勝已要回推至去年德國公開賽4強，最終小天順利奪冠。

首局桃田賢斗一路領先，以21：15先下一城，落後一局的周天成次局展開反撲，1：1後連拿3分取得領先，局中一度最多取得11：5的6分領先，不過球王不輕言放棄，兩度追成1分差，小天在面臨對手追趕情況下穩住陣腳，讓桃田賢斗回球掛網，以21：17扳回一城。

決勝局一下場桃田賢斗就連拿5分，不過周天成展現韌性，幾度追到1分差，再靠著對手挑戰失敗、積極搶攻終於追成15平，但最後幾波搶攻失利，也讓桃田賢斗率先取得20：17、3個冠軍點機會，儘管小天成功化解1個賽末點，最後仍在網前小球發生失誤，讓桃田賢斗驚險完成二連霸。

周天成羽球王子維

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