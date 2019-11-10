射箭／箭林之后彭家楙領銜 台南隊盟主賽開紅盤

2019-11-10 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



彭家楙（前）領軍的台南射箭隊，在五戰三勝制的企業射箭聯賽元年至尊盟主賽取得第一勝。圖／企業射箭聯盟提供 分享 facebook 延續季後賽扳倒例行賽冠軍凱撒的氣勢，台南隊在「箭林之后」彭家楙三連勝激勵下，拿下五點中的四點勝利，24：11打敗例行賽亞軍寒舍，在五戰三勝制的企業射箭聯賽元年至尊盟主賽（冠軍戰）取得第一勝，也是五連勝。

這項比賽今天在萬華華中露營場登場，由在季後賽脫穎而出的台南隊和寒舍隊捉對廝殺，第二、三戰將於11月16日、17日在國立體大射箭場舉行，接下來碰到亞錦賽休兵一週，若勝負未分則於11月30日、12月1日進行第四、五戰。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

彭家楙說，企聯開打至今大家都有進步，很開心能夠拿下箭林之后榮銜。為寒舍保住唯一一點勝利的魏均珩，在被問到賽後教練是否有訓話時說：「不是訓話，是在進行心靈激盪。」

人來瘋的他也希望有更多人到場觀戰。「到現場看比賽的張力、氛圍真的完全不一樣，要親自到場來體會，才會知道有多刺激。」

第一點女單由台南隊彭家楙對林佳恩，彭家楙6：2為台南射箭隊搏得開門紅，但甫登上「箭林之王」寶座的寒舍集團魏均珩，馬上以7：3勝台南洪晟皓，還以顏色。

第三點混雙台南射箭隊派出世大運國手葉昱琛迎敵，和羅正偉聯手以6：0送給寒舍集團陳信夫／高佳萍一個「貝果」，第四點女團彭家楙／葉昱琛／蔡佩綺再加送一個「甜甜圈」，6：0勝寒舍林佳恩／高佳萍／謝和均，至此勝負已定。

第五點男子團體賽，台南射箭隊羅正偉／洪晟皓／羅偉旻5：3再勝寒舍集團魏均珩／余冠燐／陳信夫，以24：11拿下五戰三勝制至尊盟主賽第一勝。

下半季台南射箭隊女將四人中換了三位新血，到下半季末段組合逐漸成形。張富鈞說：「排點固定下來後，就是給選手信心，讓他們盡情發揮，接連幾場關鍵戰，選手的表現都很棒。」