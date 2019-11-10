福州羽賽／陳雨菲逆轉奧原希望 助戴資穎返球后

2019-11-10 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



戴資穎重返球后。 新華社 分享 facebook

總獎金70萬美金、屬超級750系列賽的福州公開賽今天進行各組最終戰，儘管台灣「一姊」戴資穎四強因傷退賽，仍有機會靠著他人重返后座，今天女單決賽，奧原希望先盛後衰，以21：9、12：21、18：21不敵中國大陸女將陳雨菲，陳雨菲衛冕成功也助小戴重返世界第一。

戴資穎連日征戰，本周帶傷上陣仍一路過關斬將挺進4強，只要拍落奧原希望就能重返球后寶座，但在第三局6：11落後時宣布退賽，雖無法自力登頂，仍有機會靠著他人戰果登上世界第一。

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戴資穎本周止步4強，下周積分仍上漲至9萬2675分，而上屆奪亞的奧原希望則必須要奪冠才能保住后座，否則積分將停留在9萬1586分，被小戴「超車」。

今天女單最終戰奧原希望迎戰世界排名第3的中國大陸女將陳雨菲，雙姝過去7度交手，奧原希望取得4勝3負的些微領先優勢，不過今年近兩次交手都是由陳雨菲以直落二獲勝。 陳雨菲在福州羽球賽女單封后。 新華社 分享 facebook

首局奧原希望在先丟1分情況下連拿3分逆轉，之後一路維持領先優勢，以21：9先下一城。次局輪到陳雨菲發威，一下場就連拿3分，雖然一度遭到追平，陳雨菲穩住陣腳，再連下6分要回領先，最終以21：12成功扳回一城。