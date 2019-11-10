LPGA／TOTO日本菁英賽 鈴木愛奪本季第6勝

2019-11-10 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



鈴木愛。 美聯社 分享 facebook 總獎金150萬美元的TOTO日本菁英賽今天進行最終輪決賽，地主好手鈴木愛最終輪再繳出67（-5）桿，以三輪總桿數199（-17）桿封后，打下本季第6勝也是首度在LPGA封后。

以日巡為主賽場的鈴木愛曾是2017年的日巡獎金后，今年獎金榜也高居第3名，僅次於南韓申智愛及日本「微笑灰姑娘」渋野日向子，本季她也已在日巡打下5座冠軍。

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鈴木愛本周表現神勇，首輪抓下6隻小鳥、吞1柏忌，揮出67桿，與澳洲格林並列領先，次輪再狂抓7隻小鳥，無失誤完美演出以65桿繳卡，也趁勢將領先距離擴大。

今天最終輪鈴木愛帶著3桿領先優勢出發，前九洞就抓下4隻小鳥，轉場後依舊穩紮穩打，最後一洞再抓下1隻小鳥，漂亮收尾封后，喜迎生涯首座LPGA金盃，也是本季第6勝。

台灣「一姊」盧曉晴首輪表現不俗，揮出68桿一度暫並列第3，不過後兩輪狀況下滑，第二輪72桿，今天最終輪僅抓下1隻小鳥、吞3柏忌，以74（+2）桿繳卡，三輪總桿數214（-2）桿並列第32名。

徐薇淩最終輪狀況依舊起伏，雖抓下4隻小鳥，但也吞下2個柏忌和1個雙柏忌，以三輪總桿數217（+1）桿並列第52作收。