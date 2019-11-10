ATP年終賽／捍衛年終球王 約克維奇、費德勒首日登場

2019-11-10 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



約克維奇。 歐新社 分享 facebook

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）想保住年終球王寶座，今天開戰的ATP年終賽場場關鍵；他和尋求年終大賽第5座冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都將在首日賽程上陣，小約要首度碰義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini），費德勒則要和奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）對陣。

ATP年終賽總獎金高達9百萬美金，只有年度積分前單、雙打各8組選手能拿到入場券，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）列頭號種子，目前球王的小約則是第2種子，年終大賽攸關能否第6度坐上「年終球王」寶座。

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小約首戰對手貝雷帝尼在去年年終賽登場前，排名還在世界50外，相隔一年卻已是世界排名第8的好手，小約說：「這是這項運動很好的一個訊息，不可避免的是，我們有很成功的下個世代來臨，我相信費德勒和納達爾和我都很開心看到這樣的結合。」

23歲的貝雷帝尼成為1978年後再度進入年終賽的義大利成員，今天將是他生涯首度碰小約，他笑說全新組合相信會有很好火花，「這樣的氣氛，在年終賽，碰上這樣的對手，這對我的生涯會是很重大的時刻和經驗。」他表示一定會把握難得學習機會，也會試著搶下勝利，要球迷拭目以待。

ATP年終賽今年仍在倫敦舉行，小約和貝雷帝尼台灣時間今天晚上10點先交鋒，明天凌晨4點換費德勒和汀恩碰頭；汀恩過往6度碰費德勒拿下4勝，他直言第4度在年終賽亮相的目標就是嘗到4強滋味。

38歲的費德勒成為年終賽最年長球員，他過去已10度打進決賽，本周也將為生涯第104座金盃努力。