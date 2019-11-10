親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

遭爆為孫安佐墮胎 網紅米砂坦承有人工流產

運動筆記2019紐約馬拉松__向外發現無比遼闊的世界，向內發掘無比深邃的內心我的人生初馬在大蘋果紐約
健行筆記[哈加縱走] 優美林道之摸黑下山二水/登廟步道(廟前坑)
NBA賽事精華- 鵜鶘 vs. 黃蜂 (11月10日)賽事精華- 勇士 vs. 雷霆 (11月10日)

ATP年終賽／捍衛年終球王 約克維奇、費德勒首日登場

2019-11-10 14:42聯合報 記者曾思儒／即時報導

約克維奇。 歐新社
約克維奇。 歐新社
分享

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）想保住年終球王寶座，今天開戰的ATP年終賽場場關鍵；他和尋求年終大賽第5座冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）都將在首日賽程上陣，小約要首度碰義大利貝雷帝尼（Matteo Berrettini），費德勒則要和奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）對陣。

ATP年終賽總獎金高達9百萬美金，只有年度積分前單、雙打各8組選手能拿到入場券，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）列頭號種子，目前球王的小約則是第2種子，年終大賽攸關能否第6度坐上「年終球王」寶座。

小約首戰對手貝雷帝尼在去年年終賽登場前，排名還在世界50外，相隔一年卻已是世界排名第8的好手，小約說：「這是這項運動很好的一個訊息，不可避免的是，我們有很成功的下個世代來臨，我相信費德勒和納達爾和我都很開心看到這樣的結合。」

23歲的貝雷帝尼成為1978年後再度進入年終賽的義大利成員，今天將是他生涯首度碰小約，他笑說全新組合相信會有很好火花，「這樣的氣氛，在年終賽，碰上這樣的對手，這對我的生涯會是很重大的時刻和經驗。」他表示一定會把握難得學習機會，也會試著搶下勝利，要球迷拭目以待。

ATP年終賽今年仍在倫敦舉行，小約和貝雷帝尼台灣時間今天晚上10點先交鋒，明天凌晨4點換費德勒和汀恩碰頭；汀恩過往6度碰費德勒拿下4勝，他直言第4度在年終賽亮相的目標就是嘗到4強滋味。

38歲的費德勒成為年終賽最年長球員，他過去已10度打進決賽，本周也將為生涯第104座金盃努力。

費德勒雷帝納達爾

相關新聞

福州羽賽／再挑戰球王 周天成拚本季第4冠

2019-11-10 11:06

LPGA／TOTO日本菁英賽 鈴木愛奪本季第6勝

2019-11-10 14:59

海碩盃／女雙排名衝百名內 謝語倢續朝奧運目標邁進

2019-11-10 14:12

西甲／梅西34次帽子戲法 追平C羅紀錄

2019-11-10 09:54

體操／要拚東奧奪牌 李智凱調高難度分數

2019-11-10 00:01

福州羽賽／再闖冠軍戰 小天要向球王復仇

2019-11-09 23:54

木蘭聯賽／台中藍鯨喜迎三連霸 李綉琴：主場有魔力

2019-11-09 23:53

福州羽賽／直落二退丹麥好手 周天成連兩年挺進決賽

2019-11-09 21:19

足球／MINI CUP最終決賽今展開 陳鏞基攜子共襄盛舉

2019-11-09 20:15

木蘭聯賽／李綉琴梅開二度 台中藍鯨完成三連霸

2019-11-09 19:50

羽球／專心養傷備戰年終賽 戴資穎不打香港賽

2019-11-09 19:05

LPGA／TOTO日本菁英賽 盧曉晴次輪下滑並列14

2019-11-09 15:59

桌球／世界盃團體賽 中華男、女團雙雙並列銅牌

2019-11-09 15:03

林育信談李智凱東奧2利多 盼助黃克強爭外卡

2019-11-09 14:25

福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

2019-11-09 14:17

華南體操營國訓登場 體驗頂尖訓練李智凱好羨慕

2019-11-09 13:16

福州羽賽／小戴四強戰碰球后 勝出就能篡位

2019-11-09 00:41

桌球／世界盃團體賽中華男、女團雙抵四強

2019-11-09 00:36

射擊亞錦賽／不定向飛靶混雙 楊昆弼、劉宛渝摘銅

2019-11-08 21:57

田徑／全中錦跳高 傅兆玄2公尺19奪金達標世青

2019-11-08 21:16

高雄城市盃國際龍舟錦標賽登場 蓮池潭現龍舟立式划漿

2019-11-08 19:34

福州羽賽／拍落地主希望 周天成挺進男單4強

2019-11-08 19:06

桌球／世界盃團體賽 中華女團3：2險勝香港晉4強

2019-11-08 19:05

LPGA／TOTO日本菁英賽 盧曉晴首輪暫並列第3

2019-11-08 17:24

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／升職2天就落跑 洋基新投教挖角印地安人

2019-11-09 15:57

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍7連勝蒙塵

2019-11-10 09:30

NBA／談雷納德休兵 哈登：你看過我輪休嗎？

2019-11-09 17:04

NBA／約柯奇致命跳投 率金塊演19分逆轉秀

2019-11-09 16:13

NBA／羅素再飆30分無用 勇士不敵雷霆再吞敗

2019-11-10 11:34

12強／複賽對墨西哥 先發投手交給江少慶

2019-11-10 12:31

NBA／砍至少50分輸球 里拉德、羅素史上第2次

2019-11-09 17:45

NBA／談最後攻勢失利 唐西奇：做了錯誤選擇

2019-11-09 16:55

福州羽賽／直落二退丹麥好手 周天成連兩年挺進決賽

2019-11-09 21:19

羽球／專心養傷備戰年終賽 戴資穎不打香港賽

2019-11-09 19:05

NBA／中國企業抵制退燒 「怎麼一個月就投降了？」

2019-11-09 17:18

NBA／MVP連線合轟68分 火箭輕取公牛納3連勝

2019-11-10 12:06

12強／拚奧運門票盡力而為 洪總：會叮嚀跑壘

2019-11-09 15:51

NBA／只要健康就出賽 詹姆斯：沒有輪休問題

2019-11-10 08:14

MLB／傳勇士鎖定邦賈納 美媒分析球隊文化具優勢

2019-11-09 16:48

12強／中華隊DJ林凱威 秘密武器帶到東京

2019-11-10 08:45

NBA／湖人將迎完整陣容 傳朗多11號復出戰暴龍

2019-11-10 10:40

影／田中馬世界三鐵冠軍伊登領跑 牛排龍蝦音樂超強補給

2019-11-10 08:59

NBA／詹皇反對輪休風氣：除非受傷絕不缺席

2019-11-09 18:11

12強／在台灣主場未登板 吳昇峰小遺憾

2019-11-10 09:01

NBA／電玩數值成長看開季驚奇 黃蜂小將最跌破人眼鏡

2019-11-10 09:57

NBA／英格倫關鍵時刻挺身 鵜鶘挫黃蜂奪本季第2勝

2019-11-10 10:58

NBA／佐蒙德開季數據傲人 杜蘭特：平均20籃板有可能

2019-11-10 10:55

NBA／唐西奇差2助攻大三元 獨行俠退灰熊收客場4連勝

2019-11-10 11:31

NBA／海瓦德左手骨折 綠衫軍教頭：沒兩年前嚴重

2019-11-10 12:46

MLB／沒獲小熊合格報價 漢默斯想回費城人

2019-11-10 08:46

12強／還沒登板過 黃子鵬不擔心

2019-11-10 08:48

中職／魏應充到場勉勵 龍隊13：4勝澳職巨人隊

2019-11-09 20:23

NBA／談婉拒加入灰狼理由 羅素：想去氣候溫暖的地方

2019-11-10 10:55

中職／葉君璋談擴編選秀與補強：重點是捕手

2019-11-09 17:20

12強／複賽場場關鍵 江少慶「很可能」扛首戰

2019-11-09 23:45

NBA／羅瑞左拇指骨折休兩周 無緣對決雷納德

2019-11-10 09:03

影／不滿張泰山圖修很大 澎洽洽：越修越「帥」

2019-11-09 16:02

中職／味全龍澳職交流賽 張泰山扛3棒：光榮時刻

2019-11-09 17:10

12強／「中華隊加油」 30名球迷熱情接機

2019-11-09 19:51

NBA／飆破50分仍輸 羅素：這種事就是會發生

2019-11-10 00:18

福州羽賽／再闖冠軍戰 小天要向球王復仇

2019-11-09 23:54

福州羽賽／再挑戰球王 周天成拚本季第4冠

2019-11-10 11:06

NBA／以德報怨種族歧視 暴龍鐵粉寫球場外佳話

2019-11-10 12:54

12強／前2戰在千葉球場 陳冠宇供情報

2019-11-09 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top