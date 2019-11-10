海碩盃／女雙排名衝百名內 謝語倢續朝奧運目標邁進

2019-11-10 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



謝語倢。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook 藉由比賽吸取養分，台灣網球女將謝語倢（原名謝淑映）近期目標先將女雙世界排名衝至百名內，以利於明年與姊姊謝淑薇出征奧運，不過由於姐妹倆都未替台灣出征聯邦盃，是否能打奧運仍未可知，不過謝語倢說：「先把自身準備好再說，之後的就看到時候狀況。」

謝語倢目前女雙世界排名第130名，近期她也努力參賽，希望能將世界排名繼續衝高，先在華盛頓女網賽與大陸搭擋尤曉迪，在女雙首輪以2：6、6：2、10：8拍落頭號種子俄羅斯布林柯娃／ 捷克絲妮柯娃，爆冷勝出，九月底的泛太平洋女網賽又與姊姊謝淑薇一路過關斬將，最終收穫亞軍。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「接連參與幾場大賽，算是一趟奇幻之旅，現在努力先把排名衝至百名內，以利與姊姊爭取打奧運的機會。」不過依國際網球總會規定，女子選手要獲奧運資格須在奧運前兩年參加至少兩站聯邦盃，謝淑薇與謝語倢今年都未參賽，想取得奧運資格，仍有規則問題需解決。

本周返台參加2019台北海碩網球公開賽的謝語倢，今天在女單會外賽首輪以2：6、3：6不敵德國塞庫莉可（Sarah-Rebecca Sekulic），無緣挺進下一關，「今天有些小地方沒做好，輸球也有點小沮喪，也因平時都以雙打為主，這次意外能打單打自己也很珍惜機會。」

儘管單打無緣取勝，謝語倢還有女雙賽事要展開，這次她與搭檔陳佩萱合拍，談到「回家」比賽，「A妹」說：「目標當然是奪冠，希望能將冠軍留在台灣，但回家比賽多少也有壓力，因為平時也沒有很多機會能在親友面前比賽，自己也想打好表現給他們看。」