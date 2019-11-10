福州羽賽／再挑戰球王 周天成拚本季第4冠

2019-11-10 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



周天成。 資料照(歐新社) 分享 facebook 連兩年打進大陸福州公開賽最終戰，我國羽球「一哥」周天成今年決賽對手又是日本「世界球王」桃田賢斗，同樣的爭冠組合預計今天下午4點對決，小天要在第13度碰頭尋求本季第4冠。

總獎金70萬美金的福州公開賽屬超級750系列賽，桃田賢斗是大會頭號種子，世界排名第2的小天則居第2種子，前兩種子去年決賽交手時，由桃田賢斗拿下3局大戰勝利；今年南韓公開賽，台、日「一哥」同樣在決賽碰頭，仍由日本球王帶走勝利，將對戰小天紀錄推進到10勝2敗。

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今天將是桃田賢斗本季第11場決賽，已經有9冠在手的他昨天賽後被問到「如何讓自己更好」時陷入長考，之後才吐出想要「放個長假」，引起賽後記者會一陣笑聲。

小天光是去年就和桃田賢斗交手6次，只有德國公開賽打下勝利，生涯交手也只拿過2勝，今天要尋求終止對戰6連敗。

日本「世界球后」奧原希望昨天靠我國名將戴資穎第3局膝傷退賽，也是連兩年打進福州最終戰，對手也是和去年相同的「地主希望」陳雨菲；這場女單對決是今天第3場上陣，預計下午3點登場，陳雨菲若能衛冕成功，目前世界排名第2的小戴就能重返球后寶座。

昨天因膝傷退賽的小戴透露，早在前兩周法國公開賽時，膝蓋就有不適，12日開戰的香港公開賽確定缺席。

香港公開賽屬超級500系列賽，總獎金40萬美金，小天和桃田賢斗今天對決完也將轉往香港，繼續爭取奧運積分。