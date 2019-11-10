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西甲／梅西34次帽子戲法 追平C羅紀錄

2019-11-10 09:54聯合報 記者吳敏欣／即時報導

梅西。 美聯社
梅西。 美聯社
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巴塞隆納在西甲第13輪以4：1主場大勝塞爾塔維戈，主將梅西（Lionel Messi）貢獻三球、上演帽子戲法，追平「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）留下的西甲紀錄。

梅西上半場先以12碼罰球開張，補時階段自由球完成梅開二度，替巴薩再度要回比數領先，下半場開踢不到三分鐘，他又一次以自由球破門，生涯第34次在西甲演出帽子戲法，追平「C羅」締造的史上最多紀錄。

由於「C羅」已經轉戰義甲尤文圖斯，梅西只要再一場帽子戲法，就確定能獨霸西甲紀錄，但值得一提的是，「C羅」只花了288場比賽，就完成34次帽子戲法，梅西卻用了459場之多。

巴薩上周西甲不敵萊萬特，日前又在歐冠賽場遭布拉格斯拉維亞踢和，梅西適時挺身而出，拯救隊上的低迷士氣，總教練瓦維德（Ernesto Valverde）說，「我們需要這一勝，像巴薩這種隊伍，必須在遇到挫敗後立刻復甦。」

少了「C羅」助陣的皇家馬德里，這個賽季找回豪門本色，今天以4：0客場擒拿埃瓦爾，目前和巴薩同以12場比賽，累積25分積分，兩隊又陷入競爭龍頭的宿敵命運中。

C羅梅西西甲

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