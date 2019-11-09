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木蘭聯賽／台中藍鯨喜迎三連霸 李綉琴：主場有魔力

2019-11-09 23:53聯合報 記者毛琬婷／台中即時報導

台中藍鯨隊今天回到太原主場，儘管開賽五分鐘就失球，但女將們很快回穩，並在隊長李綉琴個人「梅開二度」帶領下，以5：2逆轉花蓮女足隊，成功在2019台灣運彩木蘭足球聯賽奪下總冠軍，喜迎三連霸。

台中藍鯨主場經營有成，在本屆木蘭聯賽總冠軍賽首度嘗試售票，成為台灣聯賽頭一遭，雖然太原球場腹地狹小，僅販售600張門票，仍獲得球迷支持，門票銷售一空，台中藍鯨也在主場球迷加持下，成功上演逆轉秀。

台中藍鯨總教練呂桂花賽後表示，可能是第一次賣票，又是滿場，球員難免緊張，一開賽也沒有踢出球隊球風，「被對手先進球也算是踢醒球員，因為我們已沒有退路，球員也更放膽去踢。」木蘭聯賽總冠軍賽採主客場制，首戰在花蓮雙方0：0踢和，藍鯨在被客隊進球下，一定要贏才能奪冠。

拿下本屆金靴獎及總冠軍賽MVP的李綉琴也談到「回家」踢球，「我覺得主場真的有一種魔力，回到家裡踢球就是有種熟悉感，也讓我能放輕鬆去踢。這次完成三連霸是大家一致的目標，大家為了達成目標透過不斷討論、溝通，踢出屬於自己的球風。」

完成三連霸後，台中藍鯨還有更遠大目標，呂桂花表示，亞足聯今年底可能舉辦亞洲女足俱樂部賽事，台中藍鯨將努力爭取參賽，希望能為台中足球做出貢獻。

台中藍鯨完成木蘭聯賽三連霸。記者毛琬婷／攝影
台中藍鯨完成木蘭聯賽三連霸。記者毛琬婷／攝影
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李綉琴（左）個人梅開二度助隊逆轉奪冠。記者毛琬婷／攝影
李綉琴（左）個人梅開二度助隊逆轉奪冠。記者毛琬婷／攝影
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