福州羽賽／直落二退丹麥好手 周天成連兩年挺進決賽

2019-11-09 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



周天成在大陸福州公開賽挺進最終戰。 新華社資料照 分享 facebook

在台灣羽球「一姊」戴資穎因傷退賽後，「一哥」周天成肩負本周福州羽球公開賽台將希望，今天男單4強賽小天壓軸迎戰丹麥好手安東森（Anders Antonsen），只用了45分鐘就以21：10、21：12勝出，連兩年挺進最終戰。

兩人生涯6度交手，周天成取得5勝1負的對戰優勢，唯一1敗就是在9月的中國大陸羽球公開賽，當時小天以直落二落敗，止步8強。

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相隔近兩個月兩人再度隔網交手，開賽1：1後周天成展開進攻，連下4分取得領先，儘管一度遭對手追至1分差，小天穩住陣腳再回敬一波7：1攻勢擴大領先優勢，以21：10先下一城。

次局4：4後周天成靠著優異的防守帶起進攻，連下3分要回領先，也利用這一波9：3的攻勢擴大領先優勢，安東森只能一路苦追，眼看小天揚長而去，最終周天成就以直落二取勝，挺進最終戰，明天男單冠軍賽再碰日本球王桃田賢斗，盼報去年落敗的一箭之仇。