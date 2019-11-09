足球／MINI CUP最終決賽今展開 陳鏞基攜子共襄盛舉

2019-11-09 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



2019第三屆MINI CUP迷你足球錦標賽最終決賽今天在圓山花博園區盛大開幕，在經過近300支球隊的激烈競爭後，來自北、中、南區共25支足球隊脫穎而出，進入為期兩天的最終決賽。

本屆賽事更首度跨出台北，於鹿港公益足球園區及高雄漢神巨蛋百貨廣場舉辦中、南區預賽，將迷你足球運動推廣至更多的地區，讓許多選手及家庭能夠一起享受足球比賽的樂趣。

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有別於民間的足球賽事，MINI CUP迷你足球錦標賽舉辦的主要目的是為了扎根，要讓小朋友從小就感受到身為足球員的光榮和魅力，雖然是小朋友的比賽，透過決賽愛爾達體育台的電視直播，比賽完後隆重的頒獎儀式，讓MINI CUP迷你足球錦標賽成為全台灣首屈一指的指標賽事。

統一7-11獅隊當家內野手陳鏞基今天也特別以家長的身分出席開幕典禮，為本次參賽的選手鼓勵並與家長分享運動的優點及好處，最後也帶著孩子一同為賽事開出成功的一球，將開幕儀式增添許多光環。