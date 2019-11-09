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足球／MINI CUP最終決賽今展開 陳鏞基攜子共襄盛舉

2019-11-09 20:15聯合報 記者毛琬婷／即時報導

2019第三屆MINI CUP迷你足球錦標賽最終決賽今天在圓山花博園區盛大開幕，在經過近300支球隊的激烈競爭後，來自北、中、南區共25支足球隊脫穎而出，進入為期兩天的最終決賽。

本屆賽事更首度跨出台北，於鹿港公益足球園區及高雄漢神巨蛋百貨廣場舉辦中、南區預賽，將迷你足球運動推廣至更多的地區，讓許多選手及家庭能夠一起享受足球比賽的樂趣。

有別於民間的足球賽事，MINI CUP迷你足球錦標賽舉辦的主要目的是為了扎根，要讓小朋友從小就感受到身為足球員的光榮和魅力，雖然是小朋友的比賽，透過決賽愛爾達體育台的電視直播，比賽完後隆重的頒獎儀式，讓MINI CUP迷你足球錦標賽成為全台灣首屈一指的指標賽事。

統一7-11獅隊當家內野手陳鏞基今天也特別以家長的身分出席開幕典禮，為本次參賽的選手鼓勵並與家長分享運動的優點及好處，最後也帶著孩子一同為賽事開出成功的一球，將開幕儀式增添許多光環。

10日將舉行U8及U10組的決賽，而這兩天除了有賽事的進行之外，場邊更有適合全家大小一起參加的嘉年華活動，闖關就能參與抽獎活動，最大獎台灣虎航不限航點來回機票一張共兩名，誠摯的歡迎台北的民眾們都能在假日一起來圓山花博公園感染足球的熱力，為小選手加油！

統一獅球星陳鏞基（右）帶著帶著兒子一同參加開球儀式。圖／中華迷你足球協會提供
統一獅球星陳鏞基（右）帶著帶著兒子一同參加開球儀式。圖／中華迷你足球協會提供
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統一獅球星陳鏞基（左後）帶著帶著兒子一同參加2019第三屆MINI CUP迷你足...
統一獅球星陳鏞基（左後）帶著帶著兒子一同參加2019第三屆MINI CUP迷你足球錦標賽最終決賽開幕典禮。圖／中華迷你足球協會提供
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陳鏞基

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