木蘭聯賽／李綉琴梅開二度 台中藍鯨完成三連霸

2019-11-09 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台中即時報導



2019台灣木蘭足球聯賽總冠軍賽第二戰今天在台中太原足球場開踢，台中藍鯨隊儘管開賽5分鐘就先失1球，靠著隊長李綉琴「梅開二度」，率領球隊以5：2逆轉花蓮女足隊，在近600名主場球迷面前成功高捧金盃，完成三連霸。

木蘭聯賽總冠軍賽首戰在花蓮女足隊主場進行，兩隊最終以0：0握手言和，今天第二戰移師台中藍鯨隊主場，這場比賽也是木蘭足球聯賽首度賣票，吸引近600名球迷到場，成功踏出女足第一步。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

一開賽，作客的花蓮女足來勢洶洶，第5分鐘靠著丁旗率先破門，取得領先，也讓尋求衛冕的台中藍鯨背負極大壓力，必須贏球才能奪冠。而台中藍鯨隊長李綉琴在第19分鐘從右路成功破門，先是助隊追平，5分鐘後她再度起腳遠射，個人連進2球逆轉戰局。

第39分鐘台中藍鯨攻勢再起，侯芳瑋再追加1球，助隊取得3：1領先，不過花蓮女足在上半場傷停補時靠著林雅涵操刀12碼罰球追成2：3，局面再度陷入緊張氛圍。

僅領先1球的台中藍鯨經過中場休息調整，下半場繼續進攻對手球門，在第63、80分鐘分別再度進球，將比數擴大，提前鎖住勝果，最終台中藍鯨就已5：2擊敗花蓮女足，收下三連霸。

抱回總冠軍賽MVP的李綉琴對完成三連霸直呼：「爽！」，她說：「這次比賽大家目標一致，就是要尋求三連霸，雖然比賽中有主力球員受傷掛彩，但也有其他球員能跳出來，大家都有想贏的決心。」

李綉琴今天個人貢獻2球，本屆以19顆進球數拿下金靴獎，她也將功勞歸功於隊友的鼓勵，「她們在身後都一直鼓勵我，叫我勇敢進攻，如果沒有進也有人在後面幫忙補。」