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木蘭聯賽／李綉琴梅開二度 台中藍鯨完成三連霸

2019-11-09 19:50聯合報 記者毛琬婷／台中即時報導

2019台灣木蘭足球聯賽總冠軍賽第二戰今天在台中太原足球場開踢，台中藍鯨隊儘管開賽5分鐘就先失1球，靠著隊長李綉琴「梅開二度」，率領球隊以5：2逆轉花蓮女足隊，在近600名主場球迷面前成功高捧金盃，完成三連霸。

木蘭聯賽總冠軍賽首戰在花蓮女足隊主場進行，兩隊最終以0：0握手言和，今天第二戰移師台中藍鯨隊主場，這場比賽也是木蘭足球聯賽首度賣票，吸引近600名球迷到場，成功踏出女足第一步。

一開賽，作客的花蓮女足來勢洶洶，第5分鐘靠著丁旗率先破門，取得領先，也讓尋求衛冕的台中藍鯨背負極大壓力，必須贏球才能奪冠。而台中藍鯨隊長李綉琴在第19分鐘從右路成功破門，先是助隊追平，5分鐘後她再度起腳遠射，個人連進2球逆轉戰局。

第39分鐘台中藍鯨攻勢再起，侯芳瑋再追加1球，助隊取得3：1領先，不過花蓮女足在上半場傷停補時靠著林雅涵操刀12碼罰球追成2：3，局面再度陷入緊張氛圍。

僅領先1球的台中藍鯨經過中場休息調整，下半場繼續進攻對手球門，在第63、80分鐘分別再度進球，將比數擴大，提前鎖住勝果，最終台中藍鯨就已5：2擊敗花蓮女足，收下三連霸。

抱回總冠軍賽MVP的李綉琴對完成三連霸直呼：「爽！」，她說：「這次比賽大家目標一致，就是要尋求三連霸，雖然比賽中有主力球員受傷掛彩，但也有其他球員能跳出來，大家都有想贏的決心。」

李綉琴今天個人貢獻2球，本屆以19顆進球數拿下金靴獎，她也將功勞歸功於隊友的鼓勵，「她們在身後都一直鼓勵我，叫我勇敢進攻，如果沒有進也有人在後面幫忙補。」

接下來李綉琴也將投入國家隊，先在台北田徑場與泰國隊進行友誼賽，展開一系列國際賽賽事，「既期待又緊張，畢竟很久沒踢國家隊了。」

李綉琴（右）進球後與隊友興奮慶祝。記者毛琬婷／攝影
李綉琴（右）進球後與隊友興奮慶祝。記者毛琬婷／攝影
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台中藍鯨在2019木蘭足球聯賽完成三連霸。記者毛琬婷／攝影
台中藍鯨在2019木蘭足球聯賽完成三連霸。記者毛琬婷／攝影
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李綉琴（左）個人梅開二度幫助台中藍鯨逆轉。記者毛琬婷／攝影
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