羽球／專心養傷備戰年終賽 戴資穎不打香港賽

2019-11-09 19:05 中央社 台北9日電



戴資穎疑似因身體不適宣布退賽，無緣挺進決賽，至於是否能重返球后寶座，則將視奧原希望最終是否奪冠。 Badminton Photo提供 分享 facebook

台灣羽球一姐戴資穎這次在福州中國羽球公開賽帶傷上陣，強忍身體不適，撐至4強賽第3局因膝傷退賽，而為了好好養傷、備戰12月中的年終總決賽，將缺席下週開打的香港公開賽。

戴資穎的父親戴楠凱表示，戴資穎近期連續參加高強度賽事，為避免傷勢惡化，將缺席香港公開賽，希望能調整好狀況，投入12月11日至15日在中國廣州開打的年終賽。

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戴資穎自9月下旬起一連征戰中國、南韓公開賽、丹麥、法國以及本週的福州中國公開賽，不到2個月參加5場比賽，且每一站至少4強起跳，

戴資穎10月底從法國返台後，短暫接受治療後，11月2日又帶著傷勢前往中國福州備戰，在傷勢未癒的情況下，本週一路拚進4強，由於前一場8強賽歷經3局才勝出，今天4強賽與世界球后奧原希望交手，又打進第3局，最終在6比11落後的情況下，因膝傷決定退賽。

戴資穎賽後受訪時表示：「自法國公開賽以來，膝蓋一直感覺不太舒服，並持續到本週，我在這裡的表現一直沒有發揮到最佳狀態。」

「我需要休息，但沒有空檔，我沒有時間讓膝蓋休息與恢復。」戴資穎不禁坦言：「非常痛苦，我擔心傷勢加劇。」