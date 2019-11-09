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LPGA／TOTO日本菁英賽 盧曉晴次輪下滑並列14

2019-11-09 15:59聯合報 記者毛琬婷／即時報導

台灣「一姊」盧曉晴第二輪揮出72桿，排名下滑至並列第14名。 聯合報系資料照
台灣「一姊」盧曉晴第二輪揮出72桿，排名下滑至並列第14名。 聯合報系資料照
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總獎金150萬美元的LPGA「TOTO日本菁英賽」今天進行第二輪賽事， 日本好手鈴木愛單輪狂抓7隻小鳥，無失誤完美演出揮出65（-7）桿，以兩輪總桿數132（-12）桿持續暫列榜首，領先第二名的洛培茲（Gaby Lopez）3桿；台灣「一姊」盧曉晴則揮出72桿，排名下滑至並列第14名。

鈴木愛首輪打完與澳洲格林（Hannah Green）並列領先，今天她維持好狀態，前九洞就抓下4隻小鳥，轉場後再下3隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，繳出單日最低桿的65桿，持續暫居榜首並擴大領先，明天將帶著3桿優勢進入最終輪。

而台灣旅日高球好手盧曉晴昨天首輪表現不俗，抓下4隻小鳥、無柏忌，揮出68（-4）桿，暫並列第3，不過今天她狀態較為起伏，前九洞雖抓下2隻小鳥，但在第三洞苦吞雙柏忌，第四洞也發生失誤，轉場後抓下2隻小鳥、吞1柏忌，以72桿作收，兩輪總桿數140（-4）桿，排名下滑至並列第14。

另名台灣好手徐薇淩首輪以73（+1）桿繳卡，今天前九洞穩紮穩打，沒有失誤但也沒有小鳥進帳，轉場後卻狀況起伏，小鳥、柏忌各3，以72桿作收，兩輪總桿數145（+1）桿，排名並列第49。

盧曉晴格林洛培茲

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