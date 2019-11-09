桌球／世界盃團體賽 中華男、女團雙雙並列銅牌

2019-11-09 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



中華男女團都在2019世界盃桌球團體賽止步4強，並列銅牌作收。 歐新社 分享 facebook

在日本東京舉行的2019世界盃桌球團體賽今天進行男、女4強賽，打頭陣的中華男團以0：3不敵南韓隊，接續登場的女團也無法闖過尋求9連霸的中國大陸隊這關，雙雙止步4強並列銅牌作收。

中華男團昨天先以3：0輕取英格蘭，睽違4年再度挺進4強，今天與南韓爭決賽門票，第一點派出陳建安／廖振珽組合，可惜先盛後衰，以2：3（11：4、13：11、7：11、7：11、9：11）遭李相秀／鄭榮植逆轉。

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第二點中華男團派出世界排名第10「一哥」林昀儒盼扳回一城，不過最終以1：3（9：11、11：5、13：15、8：11）不敵世界第14的張宇鎮，也讓中華男團陷入0：2落後。

關鍵第三點廖振珽也沒辦法從南韓鄭榮植手中討到便宜，以0：3（2：11、7：11和9：11）落敗，中華男團以0：3落敗，並列銅牌作收。

中華女團首度闖進4強就碰上要尋求9連霸的勁敵中國大陸，第一點的鄭先知／陳思羽組合以0：3（2：11、9：11、9：11）不敵劉詩雯／丁寧，第二點單打世界排名第11的「一姊」鄭怡靜先盛後衰，以1：3（12：10、9：11、8：11、8：11）遭大陸「世界球后」陳夢逆轉。

第三點陳思羽也以1：3（3：11、14：12、10：12、4：11）敗給世界第6的丁寧，女團同樣止步4強，並列銅牌。