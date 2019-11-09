親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

運動筆記越野大玩咖-跑馬古道 Trail Run溫柔又堅強的小粉紅
健行筆記二水/登廟步道(廟前坑)大肚/環保公園登山步道
NBA焦點球員- LeBron James (11月9日)焦點球員- Anthony Davis (11月9日)

林育信談李智凱東奧2利多 盼助黃克強爭外卡

2019-11-09 14:25聯合報 記者劉肇育／高雄即時報導

李智凱（左）將以東京奧運奪牌為目標進行備戰。記者劉肇育／攝影
李智凱（左）將以東京奧運奪牌為目標進行備戰。記者劉肇育／攝影
分享

體操好手「鞍馬王子」李智凱在今年世錦賽鞍馬項目拿下銀牌，雖然成為我國史上首位連兩屆賽事拿牌的選手，不過對於以些微差距屈居銀牌仍讓他與教練林育信感到可惜，不過在今天出席華南小小體操營活動時，林育信也談到了李智凱備戰東京奧運的兩大利多，希望屆時能達成單項奪牌的目標。

李智凱今年世錦賽鞍馬單項以近乎完美的表現拿下15.433分高分，但仍是以0.067分的差距敗給英國名將惠特洛克，與金牌擦身而過，不過在世錦賽後他與教練林育信也繼續按部就班地朝著東京奧運備戰，並準備在接下來的賽事中熟悉難度6.7分的套路，以利於在奧運個人單項拿下獎牌。

林育信指出，不被扣分是李智凱在國際賽事中與各國好手抗衡的最大優勢，所以接下來他們將會把難度分數從原先的6.5分提高的6.7分，並利用剩下九個月的時間好好熟悉套路並在國際賽事中繼續增加知名度，「其實這次世錦賽後就有不少裁判在討論英國選手不該拿下那麼高的分數，因為他的姿勢和體態其實都不夠好，不過這不影響我們的備戰計劃，希望能在明年東京贏回來。」

此外，林育信也談到明年東京與上屆里約奧運，對於李智凱來說另一個不同之處就在於我國男子體操隊取得成隊門票，將讓裁判更能認定我國體操實力，「上一屆智凱可說是孤軍奮戰，但這一次團隊一起進去，肯定能在裁判印象分數上有所加分。」

至於另一名愛徒黃克強，林育信也表示將會全力協助他爭取東奧個人全能賽外卡資格，「他過去一段時間都有一些傷痛問題，這讓我們很難對他有完整的規劃，不過現在我們已經看到他的恢復狀況，所以也會幫助他全力爭取站上奧運舞台的機會。」

李智凱世錦賽

相關新聞

福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

2019-11-09 14:17

華南體操營國訓登場 體驗頂尖訓練李智凱好羨慕

2019-11-09 13:16

桌球／世界盃團體賽 中華男、女團雙雙並列銅牌

2019-11-09 15:03

福州羽賽／小戴四強戰碰球后 勝出就能篡位

2019-11-09 00:41

桌球／世界盃團體賽中華男、女團雙抵四強

2019-11-09 00:36

射擊亞錦賽／不定向飛靶混雙 楊昆弼、劉宛渝摘銅

2019-11-08 21:57

田徑／全中錦跳高 傅兆玄2公尺19奪金達標世青

2019-11-08 21:16

高雄城市盃國際龍舟錦標賽登場 蓮池潭現龍舟立式划漿

2019-11-08 19:34

福州羽賽／拍落地主希望 周天成挺進男單4強

2019-11-08 19:06

桌球／世界盃團體賽 中華女團3：2險勝香港晉4強

2019-11-08 19:05

LPGA／TOTO日本菁英賽 盧曉晴首輪暫並列第3

2019-11-08 17:24

跆拳道／代理理事長接管協會 找來鎖匠破門

2019-11-08 15:18

福州羽賽／戴資穎挺進4強 距離重返球后差一勝

2019-11-08 13:24

福州羽賽／小天、小戴晉8強 唯二台將

2019-11-08 00:24

射擊亞錦賽／10公尺空氣手槍 中華青女團體賽奪季軍

2019-11-07 20:23

福州羽賽／戴資穎再打開場 周天成戰地主

2019-11-07 19:09

桌球／世界盃團體賽 中華女桌8強再碰香港

2019-11-07 18:33

高球／健全台灣高球環境 體育署11日舉辦研習會

2019-11-07 17:41

高球／華裔天才少女 17歲小將宣布轉職業

2019-11-07 17:13

跆拳道／吳兩平遭罷免仍發公文 體育署：發文無效

2019-11-07 17:10

福州羽賽／拍下日將 周天成8強就位

2019-11-07 16:01

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強／複賽賽程出爐 中華隊先後對上墨、韓、美、澳

2019-11-08 21:51

12強／寄望古巴勝南韓 對中華隊複賽較有利

2019-11-08 15:42

CBA／林書豪決勝節扮關鍵要角 北京首鋼3連勝

2019-11-09 00:29

12強／南韓7：0淘汰古巴 帶澳洲挺進複賽

2019-11-08 21:13

NBA／羅素52分新高淪空響 維金斯助灰狼咬勇士

2019-11-09 12:30

NBA／大歐帶喪妹之痛回主播台 同事暖心被逗樂了

2019-11-08 16:16

12強／張奕一戰成名！ 光榮回花蓮祭祖

2019-11-08 20:31

中職／將對戰味全龍 澳洲球員先到嘉市城隍廟拜拜

2019-11-08 19:17

NBA／掉鞋不要緊 巴特勒穿一只鞋演出三分打

2019-11-08 15:03

12強／要拚進東奧亞太區3搶1 前兩戰最關鍵

2019-11-09 00:26

12強／中華隊今飛東京備戰 後天起6天4硬仗

2019-11-09 00:07

NBA／稱勇士沒競爭力 美媒報導柯瑞報銷遭反駁

2019-11-09 08:25

NBA／詹皇末節挺身滅火 湖人7連勝傲視聯盟

2019-11-09 14:15

福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

2019-11-09 14:17

12強／澳洲退加拿大保生機 教頭期待南韓勝古巴

2019-11-08 16:48

MLB／江少慶成自由球員？ 經紀公司：還在談

2019-11-09 10:47

福州羽賽／拍落地主希望 周天成挺進男單4強

2019-11-08 19:06

福州羽賽／小戴四強戰碰球后 勝出就能篡位

2019-11-09 00:41

NBA／不打背靠背是醫生建議 雷納德力挺總教練

2019-11-09 08:47

NBA／循馬刺選鄧肯模式 專家看好勇士王朝復興

2019-11-09 12:56

NBA／詹皇開季如出閘猛虎 前隊友：天佑美國

2019-11-09 11:15

NBA／波格丹諾維奇絕殺得手 爵士氣走公鹿

2019-11-09 13:45

MLB／菊池涼介入札挑戰大聯盟 美媒點3隊角逐

2019-11-09 09:42

12強／進軍東京 中華隊目標就是奧運門票

2019-11-09 09:15

12強／韓全勝晉級 帶澳搭上晉級末班車

2019-11-09 00:36

跆拳道／代理理事長接管協會 找來鎖匠破門

2019-11-08 15:18

NBA／布萊德索烏龍失誤 字母哥：是我的錯

2019-11-09 11:30

NBA／執教900勝到手 快艇主帥感謝貴人相助

2019-11-08 18:12

NBA／末節三分連發轟倒老鷹 國王近4戰搶3勝

2019-11-09 13:30

NBA／暴龍席亞康44分平生涯紀錄 送鵜鶘墊底

2019-11-09 14:40

桌球／世界盃團體賽 中華女團3：2險勝香港晉4強

2019-11-08 19:05

NBA／里拉德狂飆60分 拓荒者不敵籃網吞4連敗

2019-11-09 14:38

日職／平成怪物續戰令和 松坂大輔重返西武獅

2019-11-09 11:39

桌球／世界盃團體賽中華男、女團雙抵四強

2019-11-09 00:36

日職／攜手中島卓也 王柏融首登火腿官方年曆

2019-11-09 08:48

田徑／全中錦跳高 傅兆玄2公尺19奪金達標世青

2019-11-08 21:16

NBA／抨擊裁判雙重標準 史馬特遭罰15000美元

2019-11-09 11:20

NBA／雷納德輪休後 繳雙10送主帥第900勝

2019-11-09 00:44

高雄城市盃國際龍舟錦標賽登場 蓮池潭現龍舟立式划漿

2019-11-08 19:34

中職／統一集團參與旅展 高志綱擔任一日店長

2019-11-08 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top