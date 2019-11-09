林育信談李智凱東奧2利多 盼助黃克強爭外卡

2019-11-09 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／高雄即時報導



李智凱（左）將以東京奧運奪牌為目標進行備戰。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

體操好手「鞍馬王子」李智凱在今年世錦賽鞍馬項目拿下銀牌，雖然成為我國史上首位連兩屆賽事拿牌的選手，不過對於以些微差距屈居銀牌仍讓他與教練林育信感到可惜，不過在今天出席華南小小體操營活動時，林育信也談到了李智凱備戰東京奧運的兩大利多，希望屆時能達成單項奪牌的目標。

李智凱今年世錦賽鞍馬單項以近乎完美的表現拿下15.433分高分，但仍是以0.067分的差距敗給英國名將惠特洛克，與金牌擦身而過，不過在世錦賽後他與教練林育信也繼續按部就班地朝著東京奧運備戰，並準備在接下來的賽事中熟悉難度6.7分的套路，以利於在奧運個人單項拿下獎牌。

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林育信指出，不被扣分是李智凱在國際賽事中與各國好手抗衡的最大優勢，所以接下來他們將會把難度分數從原先的6.5分提高的6.7分，並利用剩下九個月的時間好好熟悉套路並在國際賽事中繼續增加知名度，「其實這次世錦賽後就有不少裁判在討論英國選手不該拿下那麼高的分數，因為他的姿勢和體態其實都不夠好，不過這不影響我們的備戰計劃，希望能在明年東京贏回來。」

此外，林育信也談到明年東京與上屆里約奧運，對於李智凱來說另一個不同之處就在於我國男子體操隊取得成隊門票，將讓裁判更能認定我國體操實力，「上一屆智凱可說是孤軍奮戰，但這一次團隊一起進去，肯定能在裁判印象分數上有所加分。」

至於另一名愛徒黃克強，林育信也表示將會全力協助他爭取東奧個人全能賽外卡資格，「他過去一段時間都有一些傷痛問題，這讓我們很難對他有完整的規劃，不過現在我們已經看到他的恢復狀況，所以也會幫助他全力爭取站上奧運舞台的機會。」