福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

2019-11-09 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



戴資穎疑似因身體不適宣布退賽，無緣挺進決賽，至於是否能重返球后寶座，則將視奧原希望最終是否奪冠。 Badminton Photo提供(資料照) 分享 facebook

世界羽聯超級750系列賽，我國一姐戴資穎今天在女單四強賽與現任球后日本奧原希望上演球后攻防戰，在戴資穎只要贏球就能重返世界球后寶座的情況下，兩人整場比賽一路拉鋸，不過在雙方戰至第三局時，戴資穎疑似因身體不適宣布退賽，無緣挺進決賽，至於是否能重返球后寶座，則將視奧原希望最終是否奪冠。

戴資穎與奧原希望本周世界排名積分僅有191分落差，不過上屆福州公開賽戴資穎棄賽無保分壓力，奧原希望則是拿下第二名，在戴資穎本屆已經闖進四強積分確定增加的情況下，奧原至少要奪冠才能保住球后位置，這也讓今天四強賽兩人的交手可能決定下周球后是誰。

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戴資穎與奧原希望生涯前10度交手，戴資穎以6勝4敗些微領先，今年兩人已在新加坡公開賽與丹麥公開賽兩度碰頭，都由戴資穎以直落二勝出，不過今天首局兩人展開激烈拉鋸戰，雙方共計10度平手，不過戴資穎在18：19落後時連拿關鍵三分，以21：19先下一城。

第二局奧原希望一度取得7：3領先，雖然戴資穎一度追到7：8落後，但又被對手拉出一波6：0的攻勢，並以21：12遭對手扳平戰局，決勝局戴資穎雖然開局一度2：0領先，不過隨後遭到奧原希望逆轉戰局，並在6：11落後時決定退賽，將冠軍賽門票拱手讓給奧原希望。

雖然無緣爭冠和自力重返球后寶座，但戴資穎在闖進四強後下周積分已確定增加，至於能否擠下奧原希望重返球后寶座，則要看奧原決賽結果。