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桌球／世界盃團體賽中華男、女團雙抵四強

2019-11-09 00:36聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

團體世界盃桌球賽八強賽，中華女子隊告捷後，興奮地擁抱。 圖／取自國際桌球總會官網
團體世界盃桌球賽八強賽，中華女子隊告捷後，興奮地擁抱。 圖／取自國際桌球總會官網
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在日本東京舉行的二○一九團體世界盃桌球賽昨進行男、女八強賽，中華男子隊在「一哥」林昀儒帶領下，以三比○輕取英格蘭隊，女子隊則靠著「一姊」鄭怡靜個人獨拿兩點領軍，以三比二驚險擊敗香港隊，雙雙挺進四強。

中華男子隊對英格蘭隊第一點的雙打陳建安／廖振珽及接續登場的第二、三點單打林昀儒、陳建安，都以直落三取勝，今天上午十點將與南韓隊爭決賽門票。

女團部分，中華隊相隔兩個月再度與香港隊交手，前一次在亞錦賽，以三比二告捷，最終奪銅收下暌違十九年的獎牌。

昨天兩軍再度狹路相逢，同樣打得難分難捨，第一點雙打陳思羽／鄭先知出師不利敗陣，但第二點中華隊就靠著世界排名第十一的鄭怡靜以三比一扳回一城。

第三點單打陳思羽直落三力退蘇慧音，也助中華隊取得二比一「聽牌」優勢，不過第四點的鄭先知與杜凱琹鏖戰5局，最終以二比三落敗，也讓香港隊扳平。

決勝第五點，中華隊再派出鄭怡靜上陣，她在先丟一局的情況下上演逆轉秀，以三比一拍落李皓晴，也助中華女團首度闖進四強，今天中午十二點將與中國大陸隊爭決賽門票。

香港東京

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