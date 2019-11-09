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2023世界盃男子曲棍球賽 印度主辦

2019-11-09 02:44中央社 新德里8日專電

國際曲棍球總會今天宣布，2023年世界盃男子曲棍球賽將於同年1月在印度舉辦。

國際曲棍球總會（International HockeyFederation，FIH）聲明表示，2023年世界盃男子曲棍球賽，2023年1月13日到29日將在印度舉辦。至於舉辦場地，將由主辦國宣布。

由於2023年是印度獨立75週年，印度曲棍球協會（Hockey India）希望能在這一年承辦世界盃男子曲棍球賽，以向世界呈現印度曲棍球的發展。

在與比利時和馬來西亞競爭這場賽事的主辦權後，印度終於如願以償。

印度曲棍球協會主席阿瑪德（Mohd MushtaqueAhmad）在聲明中表示，協會為獲得2023年世界盃男子曲棍球賽的主辦權感到高興，爭取這項主辦權是想為印度提供另一個慶祝獨立75週年的理由。

阿瑪德說：「有什麼比在我們的土地上，親眼目睹我們民族運動的世界顛峰賽事更好的慶祝方式？」

阿瑪德表示，協會在舉辦2018年第14屆世界盃男子曲棍球賽後，有信心再辦一次，也將以去年的經驗在2023年舉辦更出色的世界盃賽事。

印度人報（The Hindu）指出，印度曾於1982年在孟買、2010年在新德里及2018年在奧里薩省首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）舉辦世界盃男子曲棍球賽，2023年將是印度第4度舉辦這項賽事，也讓印度成為首個主辦4次世界盃男子曲棍球賽的國家。

荷蘭曾舉辦過3次世界盃男子曲棍球賽，但在印度拿到2023年的主辦權後，印度的舉辦次數將領先荷蘭。

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