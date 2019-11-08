高雄城市盃國際龍舟錦標賽登場 蓮池潭現龍舟立式划漿

2019-11-08 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



「2019年高雄城市盃國際龍舟錦標賽」11月9、10日在蓮池潭水域舉行，共有來自美國等17個國家地區、21支國際好手競技，加上國內共有235支隊伍報名參賽，選手多達7350人。各隊伍今天陸續完成報到，並在蓮池潭水域加緊練習，歡迎民眾觀賽。

今年參加的國家地區包括：法國、西班牙、英國、香港、日本、美國、澳門、韓國、菲律賓、新加坡、德國、俄羅斯、義大利、荷蘭、印度、泰國和台灣。主辦單位高雄市體育會龍舟委員會總幹國朱文祥表示，城市盃國際龍舟賽即將邁入第10年，參與人數逐年成長，今年從8月1日開放報名，原設定參賽隊數為200隊，但開放不到2周，因報名踴躍而被迫暫時關閉報名系統。

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城市盃國際龍舟錦標賽分為傳統大型龍舟、傳統小型龍舟、國際標準競技大龍、國際標準競技小龍，組別部分有公開組、混合組、學生組、女子組與健康組。賽事採200及500公尺競速直道賽，為結合世界潮流，比賽也穿插立式划槳(SUP)的競技。

運動發展局表示，高雄是全國唯一在1年內同時舉辦4場大型龍舟賽事的城市，包括4月港都盃龍舟賽、6月愛河端午龍舟賽、6月中芸港端午龍舟賽及11月城市盃龍舟賽。這次城市盃龍舟賽選在觀光勝地蓮池潭舉行，吸引眾多國內外好手參加，有助於發展運動觀光，創造周邊經濟效益。

朱文祥說，城市盃國際龍舟錦標賽也首創使用「賽事專屬APP系統」，提供參賽資訊給隊伍選手與民眾，即時獲得相關賽程及比賽成績。運動員的登記、審批、印刷選手證、檢錄出場，全程自動化、手機化，杜絕出錯同時節省工作時間。