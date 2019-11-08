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福州羽賽／拍落地主希望 周天成挺進男單4強

2019-11-08 19:06聯合報 記者毛琬婷／即時報導

總獎金70萬美元的中國大陸福州羽球公開賽今天展開各組8強賽，台灣羽球「一哥」周天成在男單迎戰世界排名22的「地主希望」陸光祖，在近一小時的比賽中以21：17、21：18勝出，打下對戰二連勝也收下4強門票。

去年一路闖進福州公開賽決賽的周天成，最終戰與日本好手桃田賢斗大戰三局才落敗，今年他捲土重來，首戰就與王子維短兵相接，小天在「台灣內戰」勝出，16強再以直落二拍落日本西本拳太，與「一姊」戴資穎成為本屆賽事唯二晉級8強的台灣選手。

今年丹麥公開賽周天成首度遭遇陸光祖，當時大戰三局才出線，今天將尋求對戰2連勝，不過本周陸光祖表現亮眼，昨天16強賽以21：10、10：21、21：13爆冷拍下里約奧運金牌的大陸「一哥」諶龍。

今天首局3：3後陸光祖打出一波5：1攻勢，周天成幾乎整路都處於追趕狀態，小天在15：17落後時展開反撲，連下6分逆轉戰局，以21：17先下一城。

次局開賽戰況依舊膠著，3平後周天成耐心與對手多拍來回，並伺機進攻，連下7分一度取得10：3領先，不過中段小天出現亂流，也讓對手趁機反超，但他穩住陣腳，回敬一波5：0攻勢要回領先，並靠著優異防守搶下賽末點，在第2個賽末點靠著殺球成功兌現，挺進4強。

周天成羽球戴資穎

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