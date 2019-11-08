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桌球／世界盃團體賽 中華女團3：2險勝香港晉4強

2019-11-08 19:05聯合報 記者毛琬婷／即時報導

在日本東京舉行的2019世界盃桌球團體賽今天進行男、女8強賽，男團在「一哥」林昀儒帶領下稍早以3：0輕取英國隊，挺進4強，女團同樣傳來捷報，在「一姊」鄭怡靜一人貢獻兩點勝利下，以3：2驚險拍下香港隊，隊史首度挺進4強，明天將與尋求9連霸的中國大陸隊爭決賽門票。

今年世界盃團體賽比賽場館是明年東京奧運比賽場地的東京體育館，形同東奧運測試賽，中華女團先以分組龍頭晉級8強，今天再碰香港隊，兩軍要爭奪4強門票。

兩個月前的亞錦賽，中華隊靠著陳思羽獨拿兩點領軍下，以3：2扳倒香港隊，最終奪銅收下暌違19年的獎牌，今天兩軍再度狹路相逢，同樣打得難分難捨，第一點雙打中華隊派出陳思羽／鄭先知，雖以1：3敗給蘇慧音／李皓晴，不過第二點中華隊就靠著世界排名第11的鄭怡靜以3：1扳回一城。

第三點單打陳思羽以3：0力退蘇慧音，也幫助中華隊取得2：1「聽牌」優勢，不過第四點的鄭先知與杜凱琹鏖戰5局，最終以2：3落敗，也讓香港扳平點數。

決勝第五點，中華隊再派出鄭怡靜上陣，她在先丟一局的情況下上演逆轉秀，以3：1拍落世界排名38的李皓晴，也幫助中華隊以3：2拍落香港，辛苦收下4強門票，明天中午12點將與中國大陸隊爭決賽門票。

中華隊鄭怡靜林昀儒

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