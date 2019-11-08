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跆拳道協會遭強行接管 吳兩平擬提告

2019-11-08 19:50中央社 台北8日電

中華民國跆拳道協會代理理事長張火爐今天帶領理、監事赴跆協辦公室接管。前理事長吳兩平對此表示，對於跆協遭強行接管以及自己先前遭抹黑，未來都將一併提告。

中華民國跆拳道協會10月26日召開理事會，通過罷免理事長吳兩平，這也是首名奧亞運特定體育團體理事長遭罷免成功，由副理事長張火爐暫時代理理事長，跆協明天將召開選務委員會，預計16日選出新任理事長，張火爐強調，無論屆時由誰擔任，協會都要正常運作。

張火爐今天在監事主席、5名理事陪同下，前往跆協辦公室，並找來鎖匠開鎖、換上新鎖，強行接管跆協，警方獲報後也到場關切。

體育署認為，罷免程序已完備，人事異動也已報給內政部、教育部備查，因此現在應由代理理事長張火爐執行跆協業務，至於強行接管一事，則表示不便回應。

張火爐透露，4日曾與吳兩平以及委任律師，就辦理交接一事，協調5小時，但雙方對於代理理事長的效力，看法不一。

張火爐表示，吳兩平要他不能召開選務委員會，他除了已給對方2天考慮外，也已通知將於今天下午2時接管。張火爐強調，在無法協調之下，考量協會會務必須正常運作，因此依法處理。

對於張火爐今天進入辦公室，人在高雄參加品勢裁判講習的吳兩平聽聞後直呼：「他們怎麼這樣，怎麼會到那邊開門，這個有問題喔，我不曉得，看他們要怎麼做，這個是有法律，我裡面是有放錢在，不要給我亂開，到時候如果錢掉了，他們要負責。」

吳兩平強調，若要派人接管，也須有先遣部隊，「而不是找一些人，好像要來罵人或把人怎麼樣，要講清楚要怎麼樣，選舉完再來交接也可以，不是硬要幹，我沒辦法接受。」

對於吳兩平以協會名義發文，舉行品勢裁判講習，以及將於12至14日舉行全國品勢錦標賽，張火爐指出，比賽未來將重新舉辦，正在進行的裁判講習會，也會協調是否以新理事長的名義頒發結業證書。

體育署除了認定吳兩平以理事長身份發文無效外，吳兩平發文給體育署部分，也採取「不回應」的態度，並強調，按照程序吳兩平已被罷免，因此會以代理理事長張火爐的公文為主。

由於吳兩平今天揚言對先前遭抹黑，以及協會遭強行接管等事件，未來都將提告，張火爐表示，今天並非私闖民宅，這是中華民國跆拳道協會的財產，「不是吳兩平的，也不是張火爐的，至於他認為我有違法地方，他去告我都沒關係」。

針對遭指控將協會會計和行政的印章占為己有，吳兩平澄清：「以前的印章，都沒有經過我看就亂蓋，我現在知道問題出在哪邊，我的章不能讓他亂蓋，一定要放在我這邊。」

吳兩平強調，領錢都要經過一筆筆核銷才能領，「他們怕我將錢花掉，這錢不是他家的，這是大家的，是講習、比賽的錢，所以他們放心好了，我不亂搞人家的錢。」

跆拳道亞運

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