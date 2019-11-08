LPGA／TOTO日本菁英賽 盧曉晴首輪暫並列第3

2019-11-08 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



總獎金150萬美元的TOTO日本菁英賽今天展開三輪比桿賽，台灣旅日好手盧曉晴首輪抓下4隻小鳥，無柏忌的完美演出，以68（-4）桿繳卡，暫並列第3名，僅落後並列領先的澳洲格林、日本鈴木愛1桿。

上周的台灣裙襬搖搖LPGA盧曉晴表現並不理想，最終拿下並列第61成績，本周回到主戰場日本，首輪從後九洞出發的盧曉晴一路穩紮穩打，在第五洞成功抓下小鳥，前九洞共抓下3隻小鳥，轉場後再抓1隻小鳥，且未出現任何失誤，。

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身為今年五大賽冠軍之一的格林，上周台灣賽繳出並列第74的成績，表現並不理想，轉往日本後，今天首輪抓下5隻小鳥、無柏忌，以67（-5）桿暫並列第一。

格林說：「我已經好長一段時間沒有零柏忌的演出，非常高興我沒有吞下任何柏忌，整輪我都表現得很穩定，即便差點發生失誤，都能成功化解，留下了許多保par的機會，這對我這周而言非常重要。」

而另名台灣女將徐薇淩首輪狀況較為起伏，雖然抓下4隻小鳥，但也吞下5個柏忌，以73（+1）桿、暫並列第48名。