跆拳道／代理理事長接管協會 找來鎖匠破門

2019-11-08 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



代理理事長張火爐（左）。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 中華跆拳道協會日前通過理事長罷免案，原本理事長吳兩平遭到罷免，由副理事長張火爐暫代理事長一職，不過吳兩平遲遲未配合辦理交接，今天新任協會人馬找來鎖匠打開協會大門，接管會內事務。

10月26日跆協理事會罷免投票中，理事35席27人出席，其中有22人投下贊成票，達到出席人數過半、三分之二以上同意的罷免門檻，成為國體法上路後，第一位被罷免的理事長。

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不過吳兩平在罷免案通過後仍以理事長名義發文，表示今天起在高雄舉辦的108年全國品勢裁判講習及接下來在新莊體育館展開的第11屆全國品事錦標賽都照常舉行。

昨天代理理事長張火爐發出公文表示，吳兩平不願配合交接，還自己聘人到協會任職，決定今天到跆協進行接管，新任協會人馬在多數理事授權同意下，今天找來鎖匠開鎖並換鎖。

張火爐表示，自己從11月4日就通知吳兩平要辦理交接，雙方也從上午10點協調至下午3點，但對方不承認罷免案公文，認為自己仍具有理事長身分，「不完成交接會耽誤到整個協會運作及選手、教練權益，在無法協調的情況下，為維護協會運作順暢，今天決定強行接管。」

張火爐還指出，吳兩平在遭到罷免後，不止破壞協會主機，導致跆協官網及公文系統都無法使用，就連協會內行政、會計的印章都被帶走，嚴重影響到會務運作。

而跆協預計在16日進行改選，明天會先召開選務會議，確定改選議程，張火爐強調，不論最後改選結果自己是否當選，絕對會配合交接，讓協會運作步入正軌。