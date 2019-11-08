親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
路跑

最新民調！蔡英文跌3% 韓國瑜爬上40%

女星打理七星級酒店 無預警要台技師離職「沒資遣費」

運動筆記越野大玩咖-跑馬古道 Trail Run溫柔又堅強的小粉紅
健行筆記二水/登廟步道(廟前坑)大肚/環保公園登山步道
NBA賽事精華- 熱火 vs. 太陽 (11月8日)今日最佳好球- Patrick Beverley (11月8日)

跆拳道／代理理事長接管協會 找來鎖匠破門

2019-11-08 15:18聯合報 記者毛琬婷／台北即時報導

代理理事長張火爐（左）。記者毛琬婷／攝影
代理理事長張火爐（左）。記者毛琬婷／攝影
分享
中華跆拳道協會日前通過理事長罷免案，原本理事長吳兩平遭到罷免，由副理事長張火爐暫代理事長一職，不過吳兩平遲遲未配合辦理交接，今天新任協會人馬找來鎖匠打開協會大門，接管會內事務。

10月26日跆協理事會罷免投票中，理事35席27人出席，其中有22人投下贊成票，達到出席人數過半、三分之二以上同意的罷免門檻，成為國體法上路後，第一位被罷免的理事長。

不過吳兩平在罷免案通過後仍以理事長名義發文，表示今天起在高雄舉辦的108年全國品勢裁判講習及接下來在新莊體育館展開的第11屆全國品事錦標賽都照常舉行。

昨天代理理事長張火爐發出公文表示，吳兩平不願配合交接，還自己聘人到協會任職，決定今天到跆協進行接管，新任協會人馬在多數理事授權同意下，今天找來鎖匠開鎖並換鎖。

張火爐表示，自己從11月4日就通知吳兩平要辦理交接，雙方也從上午10點協調至下午3點，但對方不承認罷免案公文，認為自己仍具有理事長身分，「不完成交接會耽誤到整個協會運作及選手、教練權益，在無法協調的情況下，為維護協會運作順暢，今天決定強行接管。」

張火爐還指出，吳兩平在遭到罷免後，不止破壞協會主機，導致跆協官網及公文系統都無法使用，就連協會內行政、會計的印章都被帶走，嚴重影響到會務運作。

而跆協預計在16日進行改選，明天會先召開選務會議，確定改選議程，張火爐強調，不論最後改選結果自己是否當選，絕對會配合交接，讓協會運作步入正軌。

至於講習會今天在吳兩平的操作下仍展開，張火爐表示，可以承認這次講習會資格，但前提是證書上面的印章必須要合乎程序，意指上頭的章必須是「代理理事長張火爐」才具效益，品勢賽則要擇日重瓣。

代理理事長張火爐出示與吳兩平的訊息對話。記者毛琬婷／攝影
代理理事長張火爐出示與吳兩平的訊息對話。記者毛琬婷／攝影
分享
代理理事長張火爐出示與吳兩平的訊息對話。記者毛琬婷／攝影
代理理事長張火爐出示與吳兩平的訊息對話。記者毛琬婷／攝影
分享
新任中華跆拳道協會人馬在通往協會大門上貼上公告。記者毛琬婷／攝影
新任中華跆拳道協會人馬在通往協會大門上貼上公告。記者毛琬婷／攝影
分享
新任中華跆拳道協會人馬找來鎖匠換鎖。記者毛琬婷／攝影
新任中華跆拳道協會人馬找來鎖匠換鎖。記者毛琬婷／攝影
分享
新任中華跆拳道協會人馬找來鎖匠換鎖。記者毛琬婷／攝影
新任中華跆拳道協會人馬找來鎖匠換鎖。記者毛琬婷／攝影
分享

跆拳道

相關新聞

福州羽賽／戴資穎挺進4強 距離重返球后差一勝

2019-11-08 13:24

LPGA／11歲就打進美國公開賽 天才少女進軍職業

2019-11-08 14:10

福州羽賽／小天、小戴晉8強 唯二台將

2019-11-08 00:24

射擊亞錦賽／10公尺空氣手槍 中華青女團體賽奪季軍

2019-11-07 20:23

福州羽賽／戴資穎再打開場 周天成戰地主

2019-11-07 19:09

桌球／世界盃團體賽 中華女桌8強再碰香港

2019-11-07 18:33

高球／健全台灣高球環境 體育署11日舉辦研習會

2019-11-07 17:41

高球／華裔天才少女 17歲小將宣布轉職業

2019-11-07 17:13

跆拳道／吳兩平遭罷免仍發公文 體育署：發文無效

2019-11-07 17:10

桌球／林昀儒摘2勝 中華男世界盃團體賽晉8強

2019-11-07 16:57

福州羽賽／拍下日將 周天成8強就位

2019-11-07 16:01

福州羽賽／16強不敵金佳恩 白馭珀無緣對決戴資穎

2019-11-07 12:53

福州公開賽／29分鐘逆轉速勝 戴資穎挺進八強

2019-11-07 10:51

福州羽賽／台灣內戰 「王子」仍不敵「一哥」

2019-11-07 00:09

射擊亞錦賽／楊昆弼不定向飛靶第4 連兩屆射進奧運

2019-11-06 22:35

桌球／團體世界盃 中華女團C組龍頭闖8強

2019-11-06 21:30

拳擊／受第一神拳啟發 「學生拳手」江奕宏拚職業夢

2019-11-06 18:20

2019康健人壽騎走日 12月7日大佳河濱公園盛大登場

2019-11-06 17:50

拳擊／職業拳王爭霸結合漫畫 第一神拳森川讓次來台

2019-11-06 17:17

福州羽賽／台將鬩牆 周天成擊敗王子維晉級　

2019-11-06 16:33

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強Live／九局下張進德敲安終破蛋 1:8敗日本分組居次

2019-11-07 22:06

12強／中華隊輸在哪？上原浩治：首局跑壘怠慢

2019-11-08 08:56

12強／中華隊不敵日本 對戰日職菁英7連敗

2019-11-07 22:12

12強／晉級球隊中墊底 中華隊打擊火力待升溫

2019-11-08 08:17

12強／ 委國教頭比較台、日 對張奕念念不忘

2019-11-07 16:25

NBA／表現荒腔走板 老鷹助教怒摔椅子

2019-11-07 15:42

NBA／雷納德輪休引爭議 柯爾力挺縮場次、喬丹反對

2019-11-08 09:17

12強／胡智為3.2局好投 洪總：下一場可能先發

2019-11-07 22:58

福州羽賽／戴資穎挺進4強 距離重返球后差一勝

2019-11-08 13:24

NBA／傳「半獸人」法瑞德加盟CBA 年薪約1.3億元

2019-11-07 17:47

12強／千葉海洋、東京巨蛋 王柏融成績兩樣情

2019-11-08 07:51

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

12強／中華隊好投 王建民幫助強化信心

2019-11-07 18:35

12強／以為是界外 林泓育長打變一壘安

2019-11-07 23:14

12強／11安只敲1分 洪總：不理想

2019-11-07 23:29

12強／情蒐幫助大 中華隊不一樣

2019-11-08 00:09

12強／澳洲險勝加拿大保生機 韓國確定晉複賽

2019-11-08 14:13

12強／南韓2連勝 今戰古巴

2019-11-08 00:13

NBA／喬治歸期不遠 最快下周四和雷納德合體

2019-11-07 16:27

12強／11殘壘零長打 對戰日職明星7連敗

2019-11-08 00:05

12強／金廣鉉6局7K無失分 南韓退加拿大奪2連勝

2019-11-07 21:30

12強／複賽千葉前2場 陳冠宇叮嚀：風大氣溫低

2019-11-08 00:20

福州羽賽／戴資穎再打開場 周天成戰地主

2019-11-07 19:09

MLB／國聯投手銀棒獎 被美聯投手拿走了

2019-11-08 09:17

NBA／華克戰老東家熄火 綠衫軍隊友相挺滅黃蜂

2019-11-08 11:54

NBA／雷納德第四節大爆發 快艇賞拓荒者3連敗

2019-11-08 14:50

NBA／灰熊榜眼領跑新秀榜 勇士二輪新秀衝上第二名

2019-11-08 10:51

NBA／對雷納德健康情況言論不符 快艇遭罰款5萬美元

2019-11-08 11:43

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

12強／複賽前兩戰在千葉 陳冠宇：要做好保暖

2019-11-07 18:55

12強／對決中華隊「想贏」 今永昇太有策略

2019-11-07 17:40

NBA／字母哥透露拒輪休 公鹿教頭：我倆都很固執

2019-11-08 11:35

NBA／巴特勒高效率飆34分 熱火終結太陽3連勝

2019-11-08 13:07

12強／王威晨欽佩彭政閔 國家隊最大指標

2019-11-07 19:30

NBA／勇士傷兵潮 開幕8戰6敗

2019-11-08 00:26

NBA／八村壘場外收入驚人 華郵讚態度始終謙遜

2019-11-08 09:55

福州羽賽／小天、小戴晉8強 唯二台將

2019-11-08 00:24

NBA／投籃命中率跌到谷底 比爾：繼續投下去

2019-11-08 11:40

桌球／林昀儒摘2勝 中華男世界盃團體賽晉8強

2019-11-07 16:57

高球／華裔天才少女 17歲小將宣布轉職業

2019-11-07 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top