LPGA╱11歲就打進美國公開賽 天才少女進軍職業
2019-11-08 14:10世界日報 體育新聞組╱綜合報導
五年前以11歲稚齡打進美國公開賽，華裔美籍天才少女李億（Lucy Li）確定要挑戰職業戰場，現年17歲的她宣布下季將從美國LPGA次巡賽Symetra Tour出發，正式揮別業餘身分。
李億早在11歲時，就成為最年輕獲得美國女子高球公開賽資格的球員，成為備受討論的新星；17歲的她決定揮軍職業，已向美國高球協會遞交文件，在最新公告的世界業餘排名中就已除名。在此之前，她在業餘排名上名列第五位。
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仍是花樣年華的李億透過推特殊發心情，「非常興奮進入高球生涯的下個階段，不管球場上或球場下都是。」
她成名甚早，除五年前創下美國公開賽紀錄，去年也代表美國隊參加柯蒂斯盃（Curtis Cup）；不過她今年年初因現身蘋果手表廣告，違反業餘球員規則而遭美國高球協會調查並警告，當時她發表道歉聲明、保住業餘選手身分，如今宣布轉入職業，不再受業餘規則束縛。
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