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福州羽賽／戴資穎挺進4強 距離重返球后差一勝

2019-11-08 13:24聯合報 記者劉肇育／即時報導

戴資穎在福州羽賽闖進四強。 中央社
戴資穎在福州羽賽闖進四強。 中央社
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超級750系列中國大陸福州公開賽，我國一姊戴資穎今天在八強賽遭遇南韓小將金佳恩，雖然過去兩度對決戴資穎以連拿下四局收下二連勝，但今天兩人卻苦戰了三局後，才由戴資穎以21：15、11：21、21：13勝出，挺進四強賽。

目前世界排名第二名的戴資穎，這次福州公開賽只要闖進四強，加上現任球后奧原希望無緣決賽，就將在下周重返世界球后寶座，今天八強賽她則是遭遇世界排名第19名的南韓好手金佳恩，雙方今年兩度交手都由戴資穎以直落二勝出。

雙方今天再度碰頭戴資穎卻陷入苦戰，在首局兩人就一路拉鋸，直到14：14平手時，戴資穎才靠折一波7：1的攻勢先下一城，但第二局金佳恩也展開反擊，在該局前段就取得領先，並以21：11扳平戰局，同時也拿下對戰戴資穎的生涯首局勝。

決勝局戴資穎重新調整步調，在8：7領先時靠著一波6：0的攻勢擴大差距，最終在比賽第52分鐘以21：13勝出，取得四強賽門票。

戴資穎下一輪的對手將是球后奧原希望與大陸名將何冰嬌之戰的勝者，如果奧原希望無緣四強，或是四強賽敗在戴資穎手中，將確定讓出球后寶座。

戴資穎

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