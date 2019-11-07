親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
路跑

中文攻武嚇…美國務院鼓勵500大企業投資台灣

12強Live／四局下王柏融敲個人首安未得分 0:4落後日本

運動筆記一場消不了卡路里的馬拉松賽「60多種特色美食」😋菊島之行
健行筆記二水/登廟步道(廟前坑)大肚/環保公園登山步道
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 快艇 (11月7日)焦點球員- Bradley Beal (11月7日)

射擊亞錦賽／10公尺空氣手槍 中華青女團體賽奪季軍

2019-11-07 20:23聯合報 記者曾思儒／即時報導

在卡達多哈舉行的射擊亞錦賽，中華射擊隊今天在青年組女子10公尺空氣手槍再傳好消息，林柔羽、黃瑀靖、森苡軒聯手打下季軍，一掃林柔羽差一步無緣頒獎台的小遺憾。

射擊亞錦賽是東京奧運最後資格賽，前兩天中華隊紛傳捷報，先由呂紹全帶回一張男子10公尺空氣步槍東奧門票，昨天換楊昆弼射下男子不定向飛靶東奧參賽權。

今天賽程由女子25公尺手槍資格賽和青年組賽程登場，中華女將杜禕依姿在女子25公尺手槍資格賽以288分排在18位，「證件妹」吳佳穎排30，去年就射下東奧門票的田家榛資格賽失準，在45名女將中敬陪末座。

中華小將今天先射下好成績，林柔羽在個人賽排名第4，差一步就站上頒獎台，但和隊友黃瑀靖及森苡軒合計射下1687分，僅次於1721分的印度隊和1702分的大陸隊，獲得青年組女子10公尺空氣手槍團體賽季軍。

中華隊楊昆弼

相關新聞

跆拳道／吳兩平遭罷免仍發公文 體育署：發文無效

2019-11-07 17:10

福州羽賽／拍下日將 周天成8強就位

2019-11-07 16:01

福州羽賽／戴資穎再打開場 周天成戰地主

2019-11-07 19:09

桌球／世界盃團體賽 中華女桌8強再碰香港

2019-11-07 18:33

高球／健全台灣高球環境 體育署11日舉辦研習會

2019-11-07 17:41

高球／華裔天才少女 17歲小將宣布轉職業

2019-11-07 17:13

桌球／林昀儒摘2勝 中華男世界盃團體賽晉8強

2019-11-07 16:57

福州羽賽／16強不敵金佳恩 白馭珀無緣對決戴資穎

2019-11-07 12:53

福州公開賽／29分鐘逆轉速勝 戴資穎挺進八強

2019-11-07 10:51

福州羽賽／台灣內戰 「王子」仍不敵「一哥」

2019-11-07 00:09

射擊亞錦賽／楊昆弼不定向飛靶第4 連兩屆射進奧運

2019-11-06 22:35

桌球／團體世界盃 中華女團C組龍頭闖8強

2019-11-06 21:30

拳擊／受第一神拳啟發 「學生拳手」江奕宏拚職業夢

2019-11-06 18:20

2019康健人壽騎走日 12月7日大佳河濱公園盛大登場

2019-11-06 17:50

拳擊／職業拳王爭霸結合漫畫 第一神拳森川讓次來台

2019-11-06 17:17

福州羽賽／台將鬩牆 周天成擊敗王子維晉級　

2019-11-06 16:33

世界盃橄欖球／南非首位黑人隊長 率隊轟動奪冠

2019-11-06 16:30

東奧馬拉松移師札幌 日網友隔空交火

2019-11-06 15:12

賽車世運會驚喜畫面 中華民國國旗登上國際舞台

2019-11-06 14:52

福州羽賽／「終於開運」 白馭珀扮黑馬擊退世錦金牌

2019-11-05 23:43

ATP年終賽／約帥、費德勒同組 納達爾如期赴倫敦

2019-11-05 22:55

擦去千分之二秒的淚水 楊俊瀚拚東京奧運門票#沒在怕的

2019-10-25 19:53

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

12強Live／陳鴻文再見三振！ 中華3:0完封委內瑞拉闖六強

2019-11-06 22:27

12強Live／四局下王柏融敲個人首安未得分 0:4落後日本

2019-11-07 20:02

12強／張奕人生首次投7局 委國教頭：脫帽致敬

2019-11-06 23:17

12強／朱育賢關鍵安 中華擊敗委內瑞拉晉級複賽

2019-11-06 22:30

12強／對決日職夢幻隊 廖乙忠：當做例行賽投

2019-11-06 22:59

12強／與中華隊爭分組龍頭 稻葉篤紀：艱難

2019-11-06 22:48

12強／中華抗委2連勝 拿下6強複賽門票

2019-11-07 00:25

12強／中華抗日形同複賽首戰 廖乙忠要以小搏大

2019-11-07 10:29

12強／對決日職菁英6連敗 中華隊等6年拚首勝

2019-11-07 11:20

NBA／談KD出走主因 柯爾：贏詹皇卻不受認同

2019-11-07 10:48

12強／廖乙忠4個多月二軍變國手 抗日交給你了

2019-11-06 23:38

NBA／雷納德輪休獲准引爭議 聯盟：他並不健康

2019-11-07 11:08

12強／爽進6強！我搶奧運 大麻煩是南韓

2019-11-07 01:11

交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00

12強／對日本一戰勝與敗 差距90萬元

2019-11-07 09:53

12強／ 委國教頭比較台、日 對張奕念念不忘

2019-11-07 16:25

NBA／哈登36分退勇士青年軍 羅素下戰可望歸隊

2019-11-07 11:20

12強／神秘學長就是他 陳鴻文給張奕100分

2019-11-06 23:55

福州公開賽／29分鐘逆轉速勝 戴資穎挺進八強

2019-11-07 10:51

12強／張奕投到抽筋！球迷喚回鬥魂

2019-11-07 01:11

12強／張奕也飆好投 中華已跨屆連4戰優質先發

2019-11-07 07:05

NBA／詹姆斯自嘲過氣 韋德調侃：不要點假新聞

2019-11-07 10:01

12強／英雄出少年！ 中華隊菜鳥多照繳好表現

2019-11-07 11:23

12強／高橋礼好投鈴木誠也3分砲 日完封勝波國

2019-11-06 20:47

12強／一定要贏日本 林凱威：讓他們知道我們很強

2019-11-07 00:15

12強／台日最貴球星 坂本敲安、輪王柏融了？

2019-11-07 08:24

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

12強／朱育賢生子後好運到！「最感謝老婆」

2019-11-07 01:11

12強／中日爭分組龍頭 稻葉：會比前兩場更艱難

2019-11-07 00:02

NBA／表現荒腔走板 老鷹助教怒摔椅子

2019-11-07 15:42

12強／梁玹種6局飆10K 南韓僅挨1安完封澳洲

2019-11-06 21:28

12強／牛棚待命沒問題 胡智為：有需要立刻上去

2019-11-06 23:53

12強／古巴10局再見高飛犧牲打 賞澳洲2連敗

2019-11-07 14:44

NBA／灰熊飆隊史第2高分 唐斯回歸灰狼仍吞2連敗

2019-11-07 14:00

12強／羅曼結束國家隊任務 期待中職再增隊

2019-11-07 15:57

12強／9月中就關機備戰 韓強投飆10K壓澳

2019-11-07 00:04

12強／委內瑞拉掃16安開胡 波多黎各3連敗

2019-11-07 15:24

NBA／傳「半獸人」法瑞德加盟CBA 年薪約1.3億元

2019-11-07 17:47

NBA／暴龍展現全面攻勢 主場終結國王連勝

2019-11-07 13:38

12強／日本「棒球流氓」來台？警：未獲相關情資

2019-11-07 10:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top