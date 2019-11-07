射擊亞錦賽／10公尺空氣手槍 中華青女團體賽奪季軍
2019-11-07 20:23
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
在卡達多哈舉行的射擊亞錦賽，中華射擊隊今天在青年組女子10公尺空氣手槍再傳好消息，林柔羽、黃瑀靖、森苡軒聯手打下季軍，一掃林柔羽差一步無緣頒獎台的小遺憾。
射擊亞錦賽是東京奧運最後資格賽，前兩天中華隊紛傳捷報，先由呂紹全帶回一張男子10公尺空氣步槍東奧門票，昨天換楊昆弼射下男子不定向飛靶東奧參賽權。
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今天賽程由女子25公尺手槍資格賽和青年組賽程登場，中華女將杜禕依姿在女子25公尺手槍資格賽以288分排在18位，「證件妹」吳佳穎排30，去年就射下東奧門票的田家榛資格賽失準，在45名女將中敬陪末座。
中華小將今天先射下好成績，林柔羽在個人賽排名第4，差一步就站上頒獎台，但和隊友黃瑀靖及森苡軒合計射下1687分，僅次於1721分的印度隊和1702分的大陸隊，獲得青年組女子10公尺空氣手槍團體賽季軍。
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