福州羽賽／戴資穎再打開場 周天成戰地主

2019-11-07 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴資穎帶傷挺進8強。圖／Badminton Photo提供 分享 facebook 總獎金70萬美金的大陸福州羽球公開賽今天產出各項8強名單，中華羽將只有排女單頭號種子的戴資穎和「一哥」周天成突圍，明天小戴將再度打開場，中午12點10分出戰南韓女將金佳恩，小天則是預定下午5點碰「地主希望」陸光祖。

中華羽球隊共有6組選手挺進第二輪，但只有小天和小戴收穫勝場，混雙王齊麟／程琪雅、男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和女單白馭珀都沒能闖關，最後登場的女雙許雅晴／胡綾芳也以12：21、10：21敗給列第2種子的日本組合福島由紀／廣田彩花，宣告雙打8強都沒台將代表。

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今天第一場就出賽的小戴，明天8強賽再度排在開場，12點10分開打的第一戰將在第2球場碰世界排名19、今天擊敗白馭珀的金佳恩。小戴過去和金佳恩碰頭兩次，都是今年對陣，由小戴一局未失取得2連勝，不過小戴本周左膝有些傷勢，是否影響表現有待觀察。

去年闖進決賽的小天，今年名列第2種子，首輪先拍下自家人「羽球王子」王子維，今天再以21：16、21：19解決日本西本拳太，明天將在第一球場碰世界排名22的地主陸光祖。

陸光祖今天爆出冷門，以21：10、10：21、21：13拍下里約奧運奪金的地主「一哥」諶龍，成男單8強唯一的地主希望；小天今年丹麥公開賽首度遭遇陸光祖，當時大戰3局才出線，明天將尋求對戰2連勝。