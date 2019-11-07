桌球／世界盃團體賽 中華女桌8強再碰香港
2019-11-07 18:33
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
2019世界盃桌球團體賽8強名單今天全部出爐，中華隊男團和女團雙雙闖進8強，女桌8強抽到勁敵香港隊，男團則碰英格蘭，有機會搶進4強。
今年世界盃團體賽在日本東京舉行，比賽場館是明年東京奧運比賽場地的東京體育館，形同東奧運測試賽；由鄭怡靜、陳思羽和鄭先知組成的中華女桌，昨天搶下分組龍頭晉級8強，中華男桌今天也在「一哥」林昀儒第2戰個人兩勝領軍下，以點數3：1擊敗奈及利亞，取得分組第2順的8強資格。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
今天8強籤表也出爐，女子組部分，尋求衛冕的頭號種子大陸隊位於上半區，首戰將碰美國隊，中華隊和香港隊也分到上半區，勝家將取得挑戰衛冕軍資格。
今年亞錦賽，中華隊8強賽靠陳思羽獨拿兩點領軍下，在5點大戰力克香港隊，最終奪銅迎接暌違19年的獎牌，相隔兩個月再度碰頭，兩軍將於台灣時間明天下午3點碰頭，成8強賽觀戰焦點組合。
女子組下半區兩組對戰，分別由南韓出戰烏克蘭，以及地主日本碰羅馬尼亞隊。
男子組部分，今天就展開8強上半區賽事，分別由大陸隊出戰美國，以及地主日本碰德國隊；中華男桌位於下半區，台灣時間明天中午12點碰英格蘭，過關就能和南韓和巴西隊勝家4強會師。
留言