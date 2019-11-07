高球／健全台灣高球環境 體育署11日舉辦研習會
2019-11-07 17:41
聯合報 記者毛琬婷
／台北即時報導
總獎金220萬美元的2019台灣裙襬搖搖LPGA日前落幕，為了健全台灣高爾夫運動環境、提升業者專業知能，特別在11月11、12日於桃園高爾夫球場舉辦「108年度高爾夫球場經營管理人員研習會」。
從昔日「世界球后」曾雅妮，到目前的台灣高球好手潘政琮、盧曉晴、徐薇淩等人，台灣高球好手在世界尚有亮眼表現，高爾夫也是台灣體育重點發展項目。
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目前全台共有62座高爾夫球場，為健全高爾夫運動環境，體育署除於國民體育法增訂高爾夫球場的授權法源之外，也同步研修「高爾夫球場管理規則」修正草案；亦積極與各部會協調推動娛樂稅廢止、遊憩用地法規鬆綁及國有土地權利金調降等事宜，尋求更友善之投資環境。
而優質的運動環境尚需具備優質的經營管理人員，體育署將於11、12日舉辦研習會，透過專業課程強化學員之專業知能，同時安排座談交流時間，由體育署、中央各部會、地方政府代表能與業者進行互動，達到行政機關與民間企業溝通交流之目的，期盼藉此提升高爾夫球場運動服務品質，讓高爾夫球場成為環境教育的優質場域。
體育署表示，盼藉由法規的修訂，促進高爾夫運動產業發展，並期望透過本次研習會宣導，結合民間業者力量，讓臺灣高爾夫產業具備與世界競爭的實力，進而提升高爾夫競技運動之水準。
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