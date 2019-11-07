高球／華裔天才少女 17歲小將宣布轉職業

2019-11-07 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



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5年前以11歲稚齡打進美國公開賽的華裔美籍「天才少女」李億，確定挑戰職業戰場，17歲的她宣布，下季將從美國LPGA次巡賽（Symetra Tour）出發，正式揮別業餘身分。

李億早在11歲時就成為最年輕獲得美國女子高爾夫球公開賽資格的選手，成為備受討論的新星；17歲的她決定揮軍職業，美國時間本周二晚上已和美國高球協會遞交文件，週三最新公告的世界業餘排名就已除名。

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在此之前，她在業餘排名上名列第5位。

仍是花樣年華的李億透過推特殊發心情，「非常興奮高球生涯的下個階段，不管球場上或球場下都是。」

她成名甚早，除5年前創下美國公開賽紀錄，去年也代表美國隊參加柯蒂斯盃（Curtis Cup）；不過她今年年初因現身蘋果手錶廣告，違反職業選手規則而遭美國高球協會調查並警告，當時她發表道歉聲明、保住職業選手身分，如今宣布轉入職業，不再受職業規則束縛。