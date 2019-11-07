跆拳道／吳兩平遭罷免仍發公文 體育署：發文無效

2019-11-07 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北即時報導



遭罷免的跆協理事長吳兩平。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華跆拳道協會日前通過罷免理事長吳兩平一案，由原本的副理事長張火爐暫代理事長一職，不過吳兩平仍繼續以理事長身分發公文，體育署今日回應，跆協理事長罷免一案已照程序完成，吳兩平的發文實屬無效。

跆協理事長吳兩平罷免案鬧的沸沸揚揚，最終在10月26日跆協理事會罷免投票中，理事35席27人出席，其中有22人投下贊成票，達到出席人數過半、三分之二以上同意的罷免門檻，成為國體法上路後，第一位被罷免的理事長。

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同日會議也選出代理理事長一職，由跆協副理事長張火爐代理理事長，並擇日完成改選。而今天跆協代理理事長張火爐發出聲明，說明108年全國品勢裁判講習及第11屆全國品事錦標賽將延期辦理，主因就是因為協會在交接上仍未完成，導致影響到講習及比賽。

體育署表示，跆協日前舉行理事長罷免會議，會議結果都有報請內政部及教育部備查，效力上已屬有效，目前協會業務就是由代理理事長張火爐執行，吳兩平在兩天前發的公文是無效的，「體育署針對吳兩平的來文都不回應，而是以代理理事長張火爐的公文為主。」

體育署署長高俊雄表示，有鑒於去年中華足球協會改選也延宕多時，這次跆拳道協會也出現紛爭，體育署就會議是否合乎程序都十分謹慎，與內政部也都有共識，在會議中都會派員列席，同時他也希望各單項協會間能觀摩學習，讓會務早日步入正軌。

跆協預計在11月16日召開理事會議，舉行理事長補選，而在新理事長誕生後，在11月底辦理全國品勢裁判講習，12月15日前辦理全國第11屆品勢錦標賽。